廣華-KY成立上海廣晉 切入上汽供應鏈

廣華 - KY(1338) 昨天下午應證交所之邀舉行業績說明會，廣華 - KY 表示，看好華東區的成長加上環保法規趨嚴、供應商管理風險，廣華 - KY 在上海完成初步布局，成立上海廣晉，直接切入上汽集團下面車廠供應鏈中，未來新的產品推出，將不只是製造，由二階晉升一階，加大華東區的佈局。廣華 - KY 指出，湖南廣佳今年受到美系車訂單的影響，由盈轉虧，尤其是中國大陸通用汽車突然召回 332 萬輛汽車，克萊斯勒銷售也不佳，這些情況不排除是美中貿易摩擦所產生的現象。



至於墨西哥廣泰，今年以來經營不順暢，目前虧損約人民幣 2000 萬元，廣華 - KY 表示，原本今年希望損平恐怕有壓力，今年第三季起已逐步開始進入量產階段，虧損可望逐漸改善。



展望 2019 年，廣華 - KY 指出，大陸面臨許多挑戰，也會影響自主品牌的表現，美系車種因美中貿易銷售持續下降，但德系有機會提升，此外，廣華主要日系三大客戶日產、豐田、本田 2019 年在大陸都有擴產計畫，預期車市仍可望成長。



廣華 - KY 第三季合併營收為 19.75 億元，年減 3.65%，稅後淨利 1.02 億元，年下滑 48%，每股盈餘為 1.21 元；累計前三季合併營收為 60.12 億元，較去年同期成長 5.11%，稅後淨利 4.39 億元，年減 20.8%，每股盈餘為 5.23 元。



廣華 - KY 自結 10 月合併營收為 7.09 億元，雖中國十一長假工作天數較少，但主要客戶的備貨力道仍持續增溫態勢，單月營收較上月及去年同期分別成長 4.14% 及 0.04%；累計前 10 月合併營收為 67.03 億元，較去年同期成長 4.13%。

