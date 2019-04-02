滬深盤後—挑戰3200未果 上證指數收升0.2% 兩市成交總額再破兆

陸股在昨 (1 日) 日大漲之後，3 大股指今天普遍高開，但盤勢陷入整理，指數漲跌互見，成交金額則維持高檔，總金額持續突破人民幣兆元關卡。

截至收盤，上證指數收報 3176.82 點，漲 0.20%，成交額人民幣 4627 億元；深成指數收報 10260.36 點，跌 0.07%，成交額 5758 億元，兩市合計成交 10384.76 億元；創業板指數收報 1754.16 點，跌 0.38%。滬股通淨流入人民幣 5.9 億元，深股通則為淨流出，流出 2.3 億元。

(圖表取自新浪財經)

盤面上，分散染料、石墨電極、國防軍工居類股漲幅榜前列，養雞、冰雪產業、酒店及餐飲等概念股在跌幅榜居前。

消息面上，除中國副總理劉鶴已前往美國進行下一輪磋商外，商務部也在 2 日表示，中韓自貿協定第二階段第四輪談判取得穩步進展。中韓自貿協定於 2015 年 12 月正式生效。2017 年 12 月，兩國簽署諒解備忘錄，決定開展中韓自貿協定第二階段談判。這是中國首次使用負面清單方式進行服務貿易和投資談判的自由貿易協定談判。

展望後市，聯訊證券策略分析師廖宗魁分析，A 股前兩個交易日連續大漲，尤其是 3 月 PMI 的超預期回升，更增強了市場對經濟復甦的信心，市場有望開啟第二波上漲行情，進入 3200-3500 的新平台。

香頌資本執行董事沈萌則表示，雖然 3 月 PMI 大幅反彈，但是 PMI 回升與出口順差降低等數據之間存在不協調的潛在問題，因此 PMI 回升是否代表經濟增長觸底反彈還缺少更多證明。此外，科創板的政策刺激也可能會促使大盤形成小周期波動。因此，大盤持續上攻，還需要更確實的利好來支撐行情。

長城證券認為，短期市場可能是重新起航的時候，維持全年高點有望達到 4000 點的判斷，資本市場核心地位提升、減稅幅度超預期、地產政策微調、寬貨币向寬信用傳導等都是推升行情往上的動力。