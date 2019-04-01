【華冠投顧】利多下 大盤卻開高走低 清明變盤是真的?

《聖母瑪利亞》傳福音 卡位《一尾活龍》

＜大盤分析＞

上週五盤後影音提醒「本周台股是 "自發性的強勢"，多頭沒變心，下周縱然有清明長假及擔心節氣變盤賣壓出籠，也可望維繫 "非盤即漲" 的偏多震盪局，下檔支撐先看 3/18 向上缺口 10439～10445，假如國際盤給力，則大盤會再創新高」。

今日台股在美股收中長紅（除了費半，其他三大指數皆站回所有均線）、亞股全面大漲、外資上調鴻海評級... 等內外部利多帶動下再創波段新高，不過受到前述長假賣壓壓抑，指數開高震盪走低，終場大盤收斂漲幅 + 1 點，OTC 指數 + 0.33%。

大盤今天爆出 1500 億以上的大量收黑Ｋ，並且走勢明顯弱於亞股，一反上周強於國際股市的慣性，因此市場不少人認為台股是在進行拉高出貨，但就控盤邏輯而言，多頭在這邊用力出貨的機率不大，當中的眉角昇楷將會在長假前說分明。

＜疾風知勁草、拉回吃到飽＞

現階段台股仍舊屬於多方控盤格局，長假前賣壓出籠也屬預料中事，盤勢遇壓反倒是鎖定《未來強勢股》的好時機。

像是最新的『運動大聯盟』看好股《聖母瑪利亞》，上周五浮現出 "整理到尾端現象"，帶學員卡位同時也分享給各位好朋友，今天如期轉強出量衝到今年高點，縱然遇到大盤創高拉回攪局，但腳步依然穩健，已上車的好朋友請持續鎖定發文。

此外，3/21 "盤後影音" 介紹的《(頂天立地)5289 宜鼎》、3/25 卡位的『運動大聯盟』族群之《金枝玉葉》、學員私房菜《8086 宏捷科》，目前都屬強勢震盪，後續將依照設定的移動停利點動作。

今天把《(躍馬中原)3540 曜越》全部獲利下車，資金直接布局頗具題材的 IC 設計股《一尾活龍》，這檔個股農曆年後都在休養生息，今天見到 "初步轉強訊號"，所以第一時間上車，下檔風險有限 & 上檔獲利空間值得期待。

＜強弱勢股＞

強勢股部分，《2317 鴻海》去年 EPS 優於預期，今日挾業績題材爆史上第三大量攻上漲停，率領鴻家軍《2354 鴻準》、《3413 京鼎》、《6456 GIS-KY》、《5243 乙盛 - KY》、《2328 廣宇》... 等群起而攻；矽晶圓族群在龍頭《6488 環球晶》大漲帶動下，《6182 合晶》、《3016 嘉晶》... 連袂收漲；單兵突破股《3406 玉晶光》、《3673 TPK-KY》、《3037 欣興》、《3665 貿聯 - KY》、《2313 華通》、《8036 台虹》... 亦有亮眼表現。今日強勢股當中不乏值得鎖定的標的。

弱勢股部分，今日仍多屬高基期股的修正，如自行車雙雄《9921 巨大》和《9914 美利達》；成衣雙雄《1476 儒鴻》以及《1477 聚陽》；另被動元件族群受《2492 華新科》增量下跌衝擊，《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》及二線股普遍走弱，整個族群仍偏保守看待。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。