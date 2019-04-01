【華冠投顧】美中貿易大和解 台股開盤創新高

鴻海漲停氣勢旺 黑手趁機換現金

市場焦點股: 玉晶光 (3046)、精測(6510)、倉和(6538) 及和鑫 (3049) 等。盤面資金集中? 海集團，(2317)鴻海跳空後拉到漲停板 80.8 元作收；多方同時也點火子公司鴻準 (2354) 尾盤收 63.8 元，上漲 3.74%。

控盤用龍頭權值股盤中卻紛紛走低，指標股中股王大立光 (3008) 開高走低殺尾盤，終場收在 4480 元、跌幅 2.61%，台積電 (2330) 於開高走低於平盤附近震盪整理，收平 245.5 元，可成 (2474) 也上漲 4.01%，其餘權值股中，聯發科股價展開反攻，上漲 1.06%。

台股加權指數技術面呈現帶量中黑 K 線，三大法人買超 145.46 億元，外資買超 93.07 億元，法人積極買超但是卻遭遇到不明賣盤強力貫殺控盤股，金融保險類股指數原本有希望封閉下跌的空方缺口，但是也出現功虧一簣的局面。

大盤指數 10700 點多方勝出只站上一個上午，亞洲股市也都收紅居多，美中貿易談判大和解，台灣廠商恐將由左右逢源的局面中撤出，原本的貿易戰紅利遭到取消。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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