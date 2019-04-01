【華冠投顧】海公公強攻漲停 大盤開高走低收黑怎麼看?

2019.04.01 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10458，不破都先看多。

#盤勢分析

大盤順應美股大漲開高，早盤大漲主要來自 2317 鴻海帶動，尾盤雖然 2317 還是收漲停，但是指數卻一度翻黑，而早盤 5 分 K 短線也出現出貨盤現象，雖然全天仍收漲 1.59 點，量能 1500 億元以上，而今天大盤最大的問題除了大量收黑外，今天同時也出現短線假突破，目前以多方來說，短線防守點在週五的量增紅 K 低點 10525，此點若破，要留意多方轉弱，而結構防守則是看 03/25 低點 10458，若破則多頭結構破壞，將進入修正期。

#類股方面，今天盤面聚焦再 2317 鴻海漲停板，強勢類股本來是光學股，早盤 3019 亞光、3504 揚明光、3406 玉晶光、3441 聯一光都一度大漲但最後只剩下 3406 玉晶光強收漲停，其他都轉而收長上影線，另外上周有提醒過的自行車展留意利多出盡，9921 巨大、9914 美利達今天都有放量跌破短線關鍵點的現象，請大家特別留意，而明後兩天有不少個股將要進行融券回補，少了融券回補的多方力道，也要留意手中標的的停利位置。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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