台新金旗下台新銀統籌主辦長華五年期聯貸案 13家國銀超額參貸

台新金 (2887) 旗下台新銀統籌主辦長華電材五年期 60 億元聯貸案，已於 29 日完成簽約，資金用途將充實中長期營運資金、償還銀行借款。此聯貸案由台新銀統籌主辦，台銀及土銀共同統籌主辦，永豐金 (2890) 旗下永豐銀、彰銀 (2801)、第一金(2892) 旗下一銀、華南金 (2880) 旗下華銀、台企銀 (2834)、上海商銀(5876)、遠東銀(2845)、安泰銀(2849)、兆豐金(2886) 旗下兆豐銀、合庫金 (5880) 旗下合庫銀為參貸銀行，原規劃聯貸案金額 60 億元，短時間內承諾額度達至 138 億元，最終以 72 億元簽約。



長華電材為半導體材料通路商，於國內有較高市占率，已連續 4 年賺逾一個股本。長華集團藉併日商住友導線架業務，已由通路商轉型為關鍵材料製造商，經由併購及提升研發實力，擔負供應全球半導體重要封裝材料角色。



長華電材董事長黃嘉能表示，未來將持續深耕產業、尋求併購機會，聚焦 IC 封裝材料，並借重轉投資公司的製造技術及產能，跨足新一代基板材料，運用集團兩岸營銷布局，站穩半導體封裝材料市場。