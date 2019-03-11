〈台新金法說會〉純網銀來勢洶洶 全力推進開放銀行、Richart兩大數位利器

台新金控 (2887-TW) 今 (11) 日舉辦法說會，面對純網銀來勢洶洶，總經理林維俊表示，台新在金控層級成立數位策略小組，不論個金或法津，都有數位專責小組，台新對 Open Banking(開放銀行) 的態度就是全力進行；台新銀行總經理尚瑞強也表示，目前台新數位帳戶 Richart 市占率超過 5 成，持續穩居國內銀行數位帳戶第一名，因應純網銀，會把 Richart 再次深入檢視，讓台新銀行的這項數位化利器，更與時俱進。

金管會預計今年 6 月釋出兩張純網銀執照，如何因應未來純網銀的競爭，尚瑞強表示，台新銀行在數位化服務的經營相當投入，包括 AI、大數據技術的運用、區塊練、API、Open Banking 等都積極在佈局。

尚瑞強進一步指出，台新銀行的數位帳戶 Richart 目前客戶人數已經突破 50 萬，市占率五成以上，持續穩居國內銀行數位帳戶第一名。而 Richart 有新台幣與外幣兩種帳戶，兩者合計開戶數已近百萬戶。

為迎戰純網銀，尚瑞強表示，除了台外幣存款、智能投資以外，目前 Richart 跟台新銀行、台新證券的 App，也有相當好的連結，且會進一步把 Richart 整個環節再次深入檢視，讓台新銀行的這項數位化利器，更加與時俱進。

API 方面，尚瑞強表示，台新銀行在 API 的著墨非常深，無論放款、收單、收款或查詢，任何產業要跟台新介接都非常容易。

談到 Open Banking，林維俊表示，台新對 Open Banking 的態度就是要全力進行，只是，目前 Open Banking 涉及政府法令，相關規範還未出來，但從國際上來看，歐洲是強迫所有銀行都要配合，亞洲，香港、新加坡採鼓勵方式，目前金管會也是採鼓勵態度，只要主管機關的規範出來，台新會全力進行。

尚瑞強強調，台新銀行將會持續運用先進的金融科技技術，優化虛實通路的整合，讓數位化服務不論在功能、產品都能更加的友善、便捷及多元。