永大公司派稱被惡意抹黑 提三點說明回應

永大 (1507) 今天下午召開記者會，針對台灣日立收購永大一事近來出現的風風雨雨提出三點說明。總經理蔡鋒杰強調，日立盡職調查 (DD) 提案僅為永大優先考量而非唯一考量，收購價格合理性僅能提供建議權無決定權。至於 4 月 18 日的臨時股東會雙方目前處於伯仲之間，外資態度是關鍵。而為避免相關報導引起社會大眾及股東誤解，影響員工士氣，因此此次出面澄清。蔡鋒杰指出，永大自民國 55 年成立以來，一直是獲利及配息穩定，1993 年股東會同意投資中國後，致力於開發中國市場，讓永大根基擴大，進而創立上海永大，也成為外資的投資首選，原因包括永大是產業的龍頭、配息及獲利穩定、進軍中國大陸的投資，使得外資持股高達 52%。



蔡鋒杰表示，近年來公開市場有兩家不具名的海外投資專戶，透過託管銀行名義陸續增加永大持股，一路增持到 5% 以上，永大完全無從得知其背後投資者真面目。直到去年股東會董事改選，兩家海外投資專戶各當選一席董事，公司卻遲遲無法取得該投資專戶實質受益人資料，當選董事 3 個月後才終於取得資料，也發現兩家國際電梯廠商 (美國奧的斯 Otis、瑞士迅達 Schindler)。



他說，之所以接受日立的盡職調查提案，而否決另外兩家電梯廠，主要是兩家廠商持有永大股權企圖不明，從未正式向公提出合作計畫，也沒有任何業務合作關係，甚至在台灣及中國都是永大競爭對手。



蔡鋒杰指出，在日立提出盡職調查提案後，另外兩家廠商旋即提出相同要求，但始終未向公司表明身份，並刻意透過投資專戶蒙上神秘面紗，當選董事後也未解除競業禁止，對於公司董事會及經營階層而言，自然懷疑其入主動機。



至於為何接受日立盡職調查提案，蔡鋒杰指出，日立為永大原始股東，雙方合作超過 50 年，日立對永大持股從未變動，更未在市場操作永大股票，雙方已建立信任及合作關係。日立於台灣也未設立電梯公司，更容易達到無縫接軌及縮短整合期，並強調，日立盡職調查提案僅為永大優先考量，而非唯一考量，若日立公司收購未成就，永大也不排除接受其他公司之禁止調查提案。



收購價格部分，依照法規，任何第三方都有權利提出收購要求，由股東自行決定是否參與應賣，蔡鋒杰說，董事會成員曾表示收購價格越高越好，但董事會沒有要求收購方加價權利，基於職責也僅能就收購價格是否落在合理區間提供建議。



針對臨時股東會部分，蔡鋒杰指出，獨立董事陳世洋一再強調永大持有土地價值，是否打算清算公司資產、遣散員工，而非永續經營本業。此外，目前日立已提高收購價格至每股 65 元，陳獨董召集臨時股東會的理由已不存在，但卻執意要召開，有損害公司利益。



蔡鋒杰進一步指出，市場派推薦的董事人選，不乏為永大退休及現任主管，對永大的成長固然有汗馬功勞，但卻為了個人利益，忘卻永大栽培及照顧之恩，缺乏誠信，是否能帶領永大朝下一階段發展，令人存疑。



針對 4 月 18 日臨時股東會股權掌握度，蔡鋒杰指出，目前老股東及外資動向都在掌握中，寶佳集團擁有的和築、和發投資已掌握程度約 15% 以上，公司及市場派處於伯仲之間，關鍵點在於外資態度。