日立聲請禁止召開股臨會遭地院駁回 永大股臨會將如期舉行

日立日前向台灣士林地方法院遞狀，請求法院裁定禁止永大 (1507-TW) 獨董於 4 月 18 日召開股東臨時會，及進行股東臨時會的集會。不過，法院最新裁定出爐，日立假處分遭士林地院駁回，永大獨董陳世洋表示，感謝法院公證的裁判，並呼籲股東應踴躍參與股臨會；而日立則回應，仍會積極參與股臨會與董事改選。

陳世洋先前表示，因有外資股東認為日立收購永大案，不符合股東權益，認為董事會部分成員未盡忠實義務，提出董事改選，因此向證券主關機關與公司遞件，將於 4 月 18 日召開股東臨時會，全面改選包含 3 席獨董在內的 9 席董事。

對此，日立於 3 月 18 日向台灣士林地方法院遞狀，請求法院裁定禁止永大獨立董事於 4 月 18 日召集永大股東臨時會，及進行股東臨時會的集會。

不過，士林地院最新裁定出爐，日立假處分遭士林地院駁回。地院裁定中指出，陳世洋通知召集股東臨時會的 2 月 27 日，日立於 3 月 6 日延長公開收購時間至 4 月 22 日，顯示其在延長公開收購期間時，已可預見公開收購期間屆滿日，與股東臨時會召開日期相近，可能發生公司經營權改變的情形，因此日立所主張的危險，是因其公司本身行為所致，難謂有保護之必要。

裁定中也指出，日立不應僅憑揣測獨立董事召集股東會可能發生的狀況，就要求預先制止干涉；公開收購事關公司與股東權益重大，而永大股東會決議取決於各股東理智判斷與自由意志，不能逕以股東臨時會召開，就認為對永大雨股東權益有急迫危險；且股東臨時會董事改選結果、日立是否成功收購永大均屬未定。

對於法院的裁定，陳世洋表示，感謝法院公正的裁判，也再次證明此次召開股臨會的合法性與必要性非常明確，並呼籲日立應大方的面對股東會檢驗，參與及出席股東會，他也呼籲，股東踴躍參與股臨會，表達自己的看法與行使手中的股權。

而日立方面也回應表示，尊重法院的決定，站在維護自身股東權利立場，仍會積極參與股臨會與董事改選，現也已提出最佳的董事名單，對於目前所提出的董事名單，日立深具信心，也會全力以赴。