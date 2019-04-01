彭博：軟銀將發行5000億日圓公司債 創史上最大筆

根據彭博社在週一 (1 日) 的報導，日本軟銀集團 (Softbank Group)(9984-JP) 將發行該公司有史以來最大規模的公司債，金額高達 5000 億日圓。由於軟銀集團在 2019 年 4 月 1 日時，向日本關東財務局提出了「訂正發行登錄書」，才讓這件事情曝光。

(圖：Investing.com)

根據這份公開資料，公司債的償還期限為 2025 年 4 月。目前暫定的利率條件為 1.3% - 1.9% 的年利率，確切數字則會在 12 日時決定。投資人將可透過野村證券、大和證券等 11 家公司來申購。申請期間為 4 月 15 – 25 日。

而根據彭博社的資料來看，這在日本國內的公司債市場上，將是有史以來最大的發行額度。軟銀集團分別預定在本年度的 5 月及 9 月為期限，償還合計 7000 億日圓的公司債。

軟銀集團的發言人澤竹大輔表示，這次所發行的公司債乃針對個人投資人，取得的資金將用於過去所發行的公司債償還上。

大和證券的首席信用分析師大橋俊安表示，「若是收益率高於 1% 的話，以一般企業的事業債來看，算是相當高的水準」。認為可以值得期待在市場上出現強烈需求。

穆迪投資者服務公司 (Moody's Investors Service, Inc.) 將軟銀集團的長期公司債評鑑為投機等級的「Ba1」，而標普全球評級 (S&P Global Ratings) 則是將其評定為「BB+」等級。