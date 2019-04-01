「美團賣菜」加入騰訊和阿里巴巴的生鮮外送戰局

日新月異的科技發展下，送餐服務已改變了現代人步調快速的生活。尤其在中國，叫外送是一件稀鬆平常的事，但仍有些人傾向自己做菜，因此中國許多創業公司正試圖外送新鮮蔬果肉類給想在家裡做飯的家庭。

中國知名電子商務鉅頭阿里巴巴和京東也正全力攻佔這片市場，然而騰訊同樣想搶攻這塊市場大餅，去年九月領頭 MissFresh「每日優鮮」的融資已達 14 億美元。騰訊更趁勢而入，投資美團網，據報告，騰訊於去年協助美團上市籌集了 42 億美元。

根據 Euromonitor 歐睿市調和華創證券所收集的數據，自 2012 年中國新鮮食品雜貨的銷售額從 3.37 兆人民幣到去年 7.93 億人民幣 (約 7300 億美元)，成長了將近 5 成。大多數的交易仍是在傳統市場完成，而在線上訂單僅占 2016 年食品雜貨總銷售額的 3%。市場分析，仍有很大的成長空間。

「美團點評」是中國第一間以外賣餐飲為主的電子商務網站，近期推出了「美團賣菜」的新應用程式將於 1 月份在上海正式開啟服務，於上周於北京開啟第二站，讓用戶利用應用程式挑選想要的食材，在手機上完成付款，美團能在 30 分鐘後就能將食材送到家門口。

同樣阿里巴巴旗下的是生鮮配送 Hema 盒馬鮮生，也有類似的運營方式，消費者若是在 3 公里內下單付款成功，便能在 30 分鐘內配送貨品。

因此騰訊資助的美團和阿里巴巴的盒馬正在檯面下以「食」競爭，互相讓餐館註冊他們專有的應用程式，據說可以讓業主深入了解消費者和其參與程度，例如，來自高檔住宅區的人可能會吃得和購物的方式與城市其他地方的不同。

目前看來美團似乎有打算更進一步的發展這項服務，於去年四月收購了自行車共享服務公司 Mobike，期望與新的服務結合，以節省成本，目前尚未有近一步的資訊。