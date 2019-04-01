喬山去年獲利大增2倍 迎全球運動風參展FIBO 首季拚轉盈

健身器材大廠喬山 (1736)2018 年美國、歐洲、亞洲接單均傳捷報，推波合併營收年增 12% 衝上 218 億元創新高，稅後淨利 3.89 億元、EPS 1.29 元，較前一年大增 2 倍。喬山迎接全球運動風潮，4 月將參展德國 FIBO 展，在客戶訂單熱絡推升下，今年第一季營收將維持雙位數成長，並可望由虧轉盈，扭轉連三年首季虧損的情況。2018 年全球市場拓展傳捷報告的喬山，成功拿下全球最大連鎖健身俱樂部 Planet Fitness，在第四季集中拉貨，也再次獲英國連鎖健身房 Pure Gym 三年合約，既有客戶積極展店，包括歐洲最大健身中心 Basic-Fit、英國前三大 the gym、中國 will’s 威爾士健身，推升 2018 年合併營收 217.57 億元創新高，年增 11.6％，稅後淨利 3.89 億元，EPS 達 1.29 元，均較前一年大增 2 報。



健康意識抬頭，運動產業已成明日之星，喬山瞄準商機，將參與 4 月 4 日到 4 月 7 日在德國舉辦的 FIBO (Fitness and Body Building) 展，此為運動健身器材業界一大盛事。喬山目前在歐洲設有 12 個行銷子公司，在歐洲區域布局完整，今年在展場租下 880 平方公尺的攤位面積迎接世界各地的重量級客戶。



展望 2019 年第一季，美洲商用市場跳躍式成長，北美區也因新客戶持續進單，累計前兩個月的業績年成長率衝破 50%，而東京奧運即將來臨，日本區域今年前二月營收成長幅度高達 60% 以上。喬山表示，在客戶熱絡的需求支撐下，今年營運成長動能值得期待，第一季營收將維持雙位數成長，可終結連三年第一季虧損的狀態，並力拼每季都能繳出獲利的成績單。