明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

文／黃家慧

今年前二月累計和去年營收都創下新高，去年也奪下北美、東南亞最大健身房供應商合約，明年更喊出有機會拿下全球健身器材一哥，喬山憑什麼敢下豪語？

「我們決心拚二○二○年世界第一，要幫台灣拚座金牌回來！」亞洲第一、全球第三大健身器材製造商喬山業務部副總經理羅雅芳說，這是爸爸羅崑泉創辦公司四十四年從沒有改變過的夢想。

喬山今年前二月累計和去年整年營收都創下同期新高，羅雅芳表示，去年整體營業額達七．二億美元，如果今明兩年營收都能維持二至三成的成長率，明年有機會超越頭號對手 Life Fitness 的十億美元規模。

老董的雄心壯志很有機會達成，因為去年喬山幾乎各地都傳來捷報，拿下全球最大市場北美的第一大健身房連鎖品牌 Planet Fitness、拉丁美洲第一大品牌 Smart Fit、東南亞最大品牌 Celebrity Fitness 的大量訂單。

研發新機打到痛點 攻進北美

「最令人興奮的當然是拿下 Planet Fitness，他們在北美有一千六百家據點，未來三年將展店五百家，非常積極！」羅雅芳說。喬山從對手 Life Fitness 手中搶下 Planet Fitness 未來兩年供應商訂單，意味著如無意外，未來這五百家店有三分之二的器材全都得喬山供應，難怪老董有勝出決心。

但喬山絕對不是一夜翻身，而是歷經五年耕耘，中間甚至一度敗北，才扭轉乾坤。

「我們在 2013 年找到一個絕佳的切入機會，靠得就是這台 ClimbMill 樓梯健身機，這個近年來很受歡迎的居家心肺健身器材。」羅雅芳說，當時很少廠商願意做這種機種，因為單子小，一家健身房頂多兩、三台，不像跑步機動輒二至四十台，但喬山就因為這支產品，首度取得進入 Planet Fitness 供應商的門票。

喬山總經理羅光廷要求集團每兩年要開發出創新產品，ClimbMill 就是在這種背景下被催生，「我們當時其實也遲疑，光是討論要不要開發，就花了不少時間。」但羅雅芳說，團隊認為樓梯機對心肺的運動效果比跑步機強，未來消費趨勢是希望在短時間達到運動效果，因此看好產品潛力而決定投入，「沒想到這支產品成為我們的敲門磚。」

但喬山想賣的不只是單一產品，而是希望能成為 Planet Fitness 的主要供應商，儘管一五年，喬山首度獲得投標機會卻沒有中，因為當時對方已習慣長期合作的 Life Fitness，卻為喬山開了另一扇門，將不到十家的店挪出來測試，部分機台由喬山提供，試試看喬山的品質和服務狀況。

喬山不像其他供應商經常將維修服務包給第三方，而是花更高的成本，在當地建立專業維修團隊，主打四十八小時完修服務，建立信賴感。且身為全球第一大健身器材專賣店的喬山，光是過去三年，就接連在北美併購三家通路、拿下九十八家零售門市，並掛上紅色的喬山 JOHNSON 標誌，在當地強化品牌名聲。

專業的服務形象，加上品牌知名度提升，給了喬山足夠籌碼，總算在去年第二季拿下 Planet Fitness，去年九月陸續出貨，也讓喬山熬到去年第四季業績開紅盤。

來源：《今周刊》 1160 期

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