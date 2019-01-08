商用健身器材爆量出貨 喬山去年12月營收創高

喬山健康 (1736) 商用健身器材年底出貨爆量，在美國、歐洲大客戶訂單挹注下，2018 年 12 月營收衝上 33 億元，較前一年同期成長 22%，創下歷史新高，第四季合併營收 74.5 億元，年成長 17.13%，獲利將創全年高峰。2018 年喬山海外告捷，除了美國的 Planet Fitness 外，也再次獲得英國連鎖健身房 Pure Gym 三年合約。而東南亞最大的連鎖健身房 Celebrity Fitness 也獲得獨家供貨權，將在 2019 年開始供貨。



在 Planet Fitness 從 9 月開始出貨，並逐漸放大，及既有客戶積極展店，包括歐洲最大健身中心 Basic-Fit、英國前三大 the gym、pure gym、中國 will’s 威爾士健身，都在年底集中出貨下，推波 12 月營收衝上 33 億元，較前一年同期成長 22%，創下歷史新高，第四季合併營收 74.5 億元，年成長 17.13%，獲利將創全年高峰，全年 EPS 有機會挑戰 0.8-1 元。



展望 2019 年，由於美國 Planet Fitness 在 2018 年對喬山只有 4 個月的採購，2019 年則是全年度的營收貢獻，再加上其他區域現有客戶合約的維持及新客戶的持續加入帶動需求，喬山在第一季成長上看雙位數，全年營運展望樂觀。

