大摩警告投資者 降低對通用汽車自駕車獲利預期

對於自駕車的前景，大摩分析師表達了更加保守的看法。

華爾街投行摩根士丹利在一份研究報告中表示，儘管通用汽車 (GM-US) 自駕車部門 Cruise 仍有其重要價值，然而受限於現實情況，投資者須降低對該部門的營收獲利能力預期。

大摩分析師 Adam Jonas 在給客戶的一份報告中表示，自駕車技術到目前為止仍未能做到沒有駕駛人的地步，如果自駕車至今仍依賴駕駛人，那麼自駕車部門將可能永遠無法實現營收。「雖然我們認為通用汽車自駕車部門仍具有重要的技術價值，但我們敦促投資者降低對該部門創造盈利的預期。」Jonas 表示。

「我們的理解是，在可接受的安全基準上，要能免除人類駕駛所需的技術可能還需要很多年才能完成。」此外，Jonas 也表示：「現實中支持自駕車技術的法律和監管結構都已經車出通用汽車的可控制範圍之外，並可能帶來障礙。」

通用汽車自駕車部門在去年獲得來自本田汽車和軟銀共 50 億美元的資金，該部門也計畫在今年內招募一千多名員工。通用汽車期望，Cruise 部門能盡快實現真正的自駕車，汽車上將沒有駕駛人，甚至也沒有方向盤。此外，該公司更是計畫在明年開始量產自駕車。

然而，來自大摩分析師的這番評論，無疑給通用汽車潑了冷水。「有鑑於技術挑戰以及法律和監管框架問題，我們對自動駕駛汽車的發展保持更加建設性的態度，看到市場的採用可能延長。」Jonas 表示。