中國人行推廣行動支付 概念股興起

中國人行表示今年要加強行動支付領域改革開放，加速支付清算市場改善升級。要全面推廣行動支付應用，確實保障消費者合法權益，提升支付服務效能。

雖然中國已經過了網路成長高峰期，但基於 14 億的人口數量和支付習慣的培養，行動支付市場仍具有發展潛力。目前，中國支付習慣漸漸由現金支付轉換成無現金支付，而這個高成長速度還會繼續保持 3 至 5 年，直到把現金消費現象壓縮到極限。

圖 AFP

根據 Wind 數據顯示，2018 年中國第三方行動支付市場規模達到人民幣 120.3 兆元，年增率 104.7%；2018 年行動支付交易金額達人民幣 277.39 兆元，年增 36.69%。與 2013 年相比，交易金額已經成長超過 27 倍。

而在行動支付市場中，支付寶與騰訊占有絕對的領導地位。易觀公布的相關數據顯示，2018 年第四季，支付寶以 53.78% 的市占率排名第一，騰訊金融 (含微信支付) 以 38.87 % 的市占排名第二，兩者合計高達 92.65% 的市占。

隨著中國人行對行動支付的推廣，移動支付應用有機會朝向普惠金融、跨境支付等領域滲透，面向企業端市場的移動支付潛力也有機會展開，而在 NCF 產業鏈上的企業有機會受益。

在 A 股市場中，新國都 (300130-CN)、石基信息 (002153-CN)、新大陸 (000997-CN)、中科金財 (002657-CN)、華勝天成 (600410-CN) 等在行動支付領域均有布局。