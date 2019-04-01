中國3月製造業PMI回溫 經濟學家：實際經濟活動可能被誇大

根據《彭博社》報導，中國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 走揚，重返榮枯線之上；對此，經濟學家認為，2 月適逢農曆年，壓低了比較基期，3 月 PMI 數據走揚，可能會讓實際經濟活動，被誇大解讀。

中國 3 月製造業採購經理人指數，從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅，市場對全球經濟成長趨緩的疑慮，略有緩解；不過，美中貿易談判和內需消費表現，仍使中國經濟，面臨諸多不確定性。

國泰君安證券全球首席經濟學家花長春表示，中國經濟有所改善，將為全球經濟回穩提供支持，對歐洲、美國而言，也是利多，可望帶動全球資產行情上揚。

值得注意的是，中國 3 月新出口、進口指數 (47.1、48.7)，皆低於榮枯線，進出口動能仍顯不足；德國商業銀行(Commerzbank AG) 駐新加坡經濟學家周浩指出，2 月適逢農曆年，壓低了比較基期，3 月 PMI 走高，可能會讓實際經濟活動，被誇大解讀。

麥格理集團 (Macquarie) 經濟學家 Larry Hu 稱，自 2005 年開始發布以來，中國官方製造業 PMI 從未在 3 月份出現下滑，與過去 10 年平均反彈幅度相比，今年 3 月的增幅，「不特別大」。

中國 3 月製造業 PMI 回溫。(圖：翻攝自彭博)

彭博訪調的經濟學家預測，2019 年首季，中國國內生產毛額 (GDP) 年增率，估將放緩至 6.2%，全年可能都會維持在此水準。

渣打銀行大中華區與北亞首席經濟學家 Ding Shuang 說，若中國經濟確實出現反彈，「政府不會減輕財政刺激火力」。