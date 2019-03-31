中國3月製造業景氣重回擴張 創下5個月新高

中國國家統計局 31 日公佈，3 月中國製造業採購經理人指數（PMI）為 50.5%，較上個月增加 1.3 個百分點，終結連續 3 個月居於景氣榮估線之下，重回擴張區，並創下 5 個月來新高。

此外，綜合 PMI 指數為 54%，按月升 1.6 個百分點，反映中國企業生產經營活動總體擴張加快。

3 月製造業 PMI 明顯回升並重返擴張區間，呈現 4 大特點，一是生產活動加快，內需繼續改善。隨著國家支持實體經濟發展的簡政減稅降費政策逐步落地，供需兩端有所回暖；二為新動能較快增長，消費品行業運行穩定；三是價格指數上升，企業採購意願增強；及世界經濟增長有所放緩，進出口動力仍顯不足。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，除了既有春節後恢復生產的季節性因素，也反映穩增長相關政策效果在進一步顯現。總體來看，當前經濟仍處於企穩回升的關鍵時期，要繼續把兩會部署的相關工作做細做實，進一步鞏固和增強信心恢復、市場需求恢復和經濟增長回穩的好勢頭。

值得一提的是，新動能較快增長，消費品行業運行穩定。高技術製造業、裝備製造業和消費品製造業 PMI 分別為 52.0%、51.2% 和 51.4%，均明顯高於製造業總體。其中，農副食品加工和醫藥等製造業 PMI 均位於 53.0% 及以上相對較高景氣區間。

從第一季製造業 PMI 走勢來看，1 月份經濟運行基本平穩，2 月份受春節因素影響，生產活動有所回檔，進入 3 月份後，積極因素明顯釋放，市場明顯回升，預估第一季經濟經濟增速有條件保持去年四季度水準。