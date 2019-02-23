中國人行研發虛擬貨幣腳步不停 朝向貨幣數位化發展

中國人行最新召開的 2019 年全國貨幣金銀工作會議中提到，今年是中國貨幣金銀工作深入推動轉型發展的關鍵之年，中國人行將擴大改革創新力道，深入推動央行數位貨幣研發腳步。

中國人行副行長范一飛指出，中國人行將全力維護現金流通秩序，繼續推動大額現金管理先行先試，建立整治拒收現金長效機制，加強虛擬貨幣監測監管。

中國人行在會議中提到研發數位貨幣，顯示出中國人行對於數位貨幣的肯定，意味著中國官方在數位化方面的研發腳步一直在進行中，有很高的機會在未來看到中國人行推出「數位貨幣」。

各國政府限制虛擬貨幣政策不斷

去年 12 月份，全球虛擬貨幣總市值約 1010 億美元，已較去年初的歷史新高下跌逾 8 成。而在全部 2000 多種虛擬貨幣中，比特幣依然占據主導地位，市值比重高達 56.1%。

資料來源: CoinMarketCap

而虛擬貨幣市值快速滑落，與世界各國政府加強監管有關。近期，歐洲、馬拉西亞、日本等都通過立法加強對加密貨幣和 ICO 代幣的監管，如歐洲委員會發表關於區塊鏈技術在國際貿易領域使用的初步報告，呼籲制定規則以保證在引入創新技術時遵守立法。

至於馬來西亞方面，該國央行和證券監管機構將合作實施針對加密貨幣和 ICO 代幣的監管，目前正在制定相關立法，將數字資產納入現有證券法。日本政府則公布 2019 財年「稅制修改大綱」，新增虛擬貨幣「公司稅法」。而中國北京市互金協會則發文將 STO 定義為「涉嫌非法金融活動」。