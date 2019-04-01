元山去年每股淨損0.47元 今年營運逐步回溫

車用電子與家電大廠元山科技 (6275) 公布財報，2018 年營收為 25.69 億元，年增 12.37%，受到退出中國尚朋堂品牌經營影響，打銷無形資產與庫存 1.15 億元，致使全年稅後淨損為 3155 萬元，每股稅後虧損 0.47 元。元山去年第四季營收為 6.38 億元，季增 0.4%，年增 36.44%，稅後淨利 2237 萬元，季增 183%，也比去年同期大增 540%，每股盈餘為 0.34 元。



元山指出，積極提升產品品質與產能，去年底完成台南官田廠擴建，目前台灣熱傳導風扇產能已達每月 80 萬組，另外，家電產品生產也全面轉移到官田廠。今年是全力衝刺東莞廠，規劃全產能每月最高可達 130 萬組，將用來供應中國大陸市場需求，鎖定門檻較高的工業與車用應用。



元山表示，由於中國大陸基期較低，加上元山已經通過歐洲一線車廠認證，在中國市場認證期大幅縮短，目前訂單能見度高，產能將逐步開出。



元山經過 2018 年結束中國尚朋堂品牌打消資產及庫存谷底後，今年更加專注家電、熱傳導事業發展，並於兩岸官田及東莞積極擴產，擴產效應將帶動營運成長，以目前車用、工業風扇接單無虞來看，隨著兩岸新產能開出之後，不僅產能將數倍成長，今年營運也將逐步回升。