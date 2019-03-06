雙鴻(3324)、元山(6275)、光罩(2338)、臺企銀(2834)、中磊(5388)

雙鴻 (3324)：手機散熱大單挹注營收，而顯示卡散熱模組則有新的 RTX 系列顯卡上市，出現新的動能。股價短線呈現回檔姿態，今日早盤股價跳空開高，突破 120 元大關，試圖收復月線，惟遭逢上方壓力而拉回。

元山 (6275)：今年訂單能見度到年底，今年將呈現逐季成長態勢，第四季營運為全年高峰，此外有望處分上海廠房，預計處分金額以合理市價推估約在 5000 萬至 6000 萬人民幣，每股盈餘貢獻約達 3 元。今日股價再創波段新高 23.25 元，漲幅逾 4%。



光罩 (2338)：8 吋晶圓代工需求持續熱絡，從光罩廠跨向可以提供晶圓生產的半導體一條龍服務，營運狀況轉好。股價站上年線後，呈現橫盤整理，今日股價跳空開高，創下波段新高 26.3 元，漲幅逾 5%。



臺企銀 (2834)：創業投資及創新金融兩項業務有所斬獲，去年全年稅前淨利 90.59 億元，年增 56.51%，今年股利政策有望優於去年每股配發 0.66 元水準。股價穩健上攻，今日股價創下波段新高 11.70 元。



中磊 (5388)：攜手日本最新電信營運商的知名網路服務巨擘樂天集團聯合發表全球首座虛擬化小型基地台，成功滿足電信營運商簡易布署、高效能、彈性擴充且無縫升級至 5G 的需求。股價突破年線反壓後，短線轉為多頭走勢。今日股價創下波段新高 71.2 元，漲幅逾 4%。

