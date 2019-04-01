麗清去年每股盈餘3.02元 獲LED車燈模組新單挹注業績

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清 (3346) 公布財報，2018 年全年合併營收為 44.05 億元，年增 7.75%，稅後淨利為 2.06 億元，年減 20.84%，每股稅後盈餘 3.02 元。麗清指出，2018 年第二季順利切入新客戶後，積極針對新車款之 LED 車燈模組進行研發設計，加上因應主要客戶新訂單需求，致使研發費用提升至 6%，但隨著麗清多款新車款之 LED 尾燈、頭燈等訂單逐步量產出貨，新舊產品汰換的策略執行下，整體毛利率、營業利益率分別繳出 17.93%、5.33% 的成績。



麗清持續擴大與全球主要一階 (Tier1) 車燈廠緊密合作的關係，不僅順利將旗下 LED 車燈模組產品切入多款車款中，亦提升產品於單一車款外部照明的滲透率，在產品組合方面，LED 尾燈、晝行燈、車頭燈模組營收比重分別為 59%、28%、7%，包括尾燈與車頭燈模組營收比重皆較前一年度提升。



展望 2019 年，目前麗清已接獲多款 LED 車燈模組新訂單，由於 LED 車燈模組從研發設計、認證取得至產品量產期間長達 1 至 2 年左右，將有助於整體訂單成長。