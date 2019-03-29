【先進全球投顧】全球市場回顧與展望

未來國際總體經濟與金融市場展望

歐洲

因經濟下滑的擔憂持續，投資人態度謹慎。上週，美國 10 年期債券殖利率低於 3 個月期債券殖利率，為自 2007 年以來首度出現，顯示美國經濟衰退即將來到。利率倒掛嚇壞市場投資人，同時也反映在歐股的投資情緒之上。歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉週三指出，歐元區面臨外部需求持續惡化的處境，ECB 已做好準備，必要時，將再度延遲升息。歐洲央行總裁德拉吉表示，可能繼續暫緩升息，並有意研究措施減輕負利率的不利影響。消息人士透露，官員考慮實施「分級存款利率」(tiered deposit rate)，銀行存放在歐央的多餘準備金可以部份免付 0.40% 費用，有助銀行獲利。而英國脫歐的進程也歹戲拖棚，國會下議院無論什麼樣的提案都難以取得多數議員的共識。梅伊日前對保守黨議員說，她願意辭職，藉以換取脫歐協議過關；不過，國會表決關鍵政黨、北愛爾蘭民主聯盟黨已放話，稱他們不會支持梅伊的脫歐協議。若梅伊的脫歐協議，無法獲得北愛爾蘭民主聯盟黨支持，該協議在國會闖關成功的機率，便大幅降低；為避免走上無協議「硬脫歐」一途，英國國會必須另提計畫。上週五歐元區在經濟數據的拖累、外加美國出現利率倒掛的雙重威脅下，歐股出現幅度較大的跌幅。一系列負面的經濟數據，壓抑了投資人氣氛。IHS Markit 公司公布歐元區 3 月綜合採購經理指數 (PMI) 預估值下降至 51.3，2 月為 51.9，分析師預估為 52。法國與德國數據亦令人失望。IHS Markit 公布兩國數據均低於預期。數據顯示，德國製造業連續第三個月緊縮。德國 10 年期政府債券殖利率跌至負值，為自 2016 年 10 月以來首見。回顧過去一週，德國 DAX 指數下跌 1.05%，法國 CAC 指數下跌 1.53%，英國股市繼續下跌 1.64%。在商業信心方面，Ifo Institute 的德國企業信心指數，3 月份為 99.6，優於 Factset 訪調估計的 98.5，也是六連跌後的首次反彈，顯示德國經濟仍有韌性。另外，2 月份的德國企業信心指數原本是 98.5，創 2014 年 12 月以來新低，獲得上修至 98.7。研調機構 Ifo 表示，企業對當前的商業環境較為滿意，對未來六個月的看法也明顯轉為樂觀。週末之前，市場聚焦於新一輪的美中貿易談判，兩國將就 6 個領域制定書面協議：強制技術轉讓和網路竊密、智財權、服務、貨幣、農業和非關稅貿易壁壘。週末之前投資人情緒暫時回復，較週初好轉，但近期消息面影響股市，特別是英國脫歐的進程關乎歐洲投資人信心，當前英國國會如何化解僵局，將是市場上關注的焦點。

歐元方面，近一週歐元貶值。歐元本週貶值 1.54%，收在 1.1238 兌一美元的價位。歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉本週三公開表示，歐元區面臨外部需求持續惡化的處境，ECB 已做好準備，必要時，將再度延遲升息。這意味著在美國聯準會發表鴿派的談話之後，無獨有偶，歐洲央行也抱持著同樣的看法。ECB 將今、明兩年的經濟成長預測值，由先前的 1.7%，砍至 1.1% 和 1.6%，主因在於美歐關稅爭議未除、中國經濟成長趨緩等因素所致，在鴿派政策當道的情況下，歐元兌美元則難有較為顯著的漲幅，因此長線來看仍偏空。

北美

美國股市四大指數上週五創下今年 1 月 3 日以來最大跌幅，美、歐經濟數據不佳，美長、短期債券殖利率曲線出現自 2007 年來首見倒掛，引發美國經濟可能衰退的疑慮，市場彌漫悲觀氣氛。因美國長債殖利率下跌，10 年期公債和 3 個月國庫券殖利率之間的利差，自 2007 年以來首度呈現負值，即所謂的殖利率曲線倒掛。當短期利率高於長期利率，不僅壓抑銀行獲利，也經常被視為經濟衰退的指標。銀行股聞聲重挫，投資人預期銀行業將因為利差收窄而壓縮獲利空間，上週五當日花旗集團重挫逾 4%，高盛、摩根士丹利、摩根大通跌幅皆達 3% 附近的水準。美中貿易戰的影響亦是投資人關注的焦點，中國今年 (2019 年) 1 至 2 月份全國規模以上工業企業實現利潤總額年減 14.0%，至 7,080.1 億人民幣。這是 Thomson Reuters 自 2011 年 10 月開始記錄以來、中國工業企業實現利潤總額出現的最大年減幅。相反的，在美國本土的經濟數據上，週四晚間美國政府公布第四季的國內生產毛額 (GDP) ，年成長下修至 2.2%，原先預估為成長 2.6%。然而，儘管第四季下修，2018 年全年 GDP 仍成長 2.9%，追平 2015 年所創下、自金融海嘯以來的最佳表現。美國第四季經濟成長放緩，主要係因經濟中的主要成份造成拖累，包括企業投資下降，中美貿易戰，美元走強壓低了出口，及全球經濟轉弱。川普減稅效應於年底亦似乎消退。但在貿易數據上，第四季出口由成長 2.6% 修正為成長 2.8%。但進口則由成長 2.7% 下修至成長 2%。聯準會上週三意外地展現出溫和的鴿派立場，除預測今年不會再升息，縮減資產負債表也要告一段落。市場不喜歡升息和借貸成本上揚，但聯準會卻反其道而行，釋出鴿派談話，反而讓市場擔心經濟成長正在減速。CBOE 編纂、衡量 S&P 500 期貨選擇權波動率的 VIX 指數則在本週繼續上漲，重新站回 15 之上。回顧過去一週，美股道瓊指數下跌 0.94%，S&P 500 指數下跌 1.38%，那斯達克指數下跌 2.17%。美國與其他地區的經濟狀況呈現兩樣情，而持續未解的美中貿易戰也讓投資人擔憂是否當前擴張的景氣能繼續維持，特別是原先計畫縮表與升息的聯準會選在此時鬆手，也引發了投資人對全球經濟恐陷衰退的疑慮。市場避險需求湧向公債，使得美國 10 年期公債殖利率刷新 15 個月以來的新低紀錄，同樣讓波動較大的股票市場出現資金流出。以美股來說，財報陸續出爐，中小型股所面臨的壓力則越來越大，同時大型股的資金排擠效應也會轉強，即便是大型股，S&P 500 成份股公司第 1 季的每股收益將下降 3.7%，若果真如此，將是自 2016 年第 2 季以來，首度出現負面報告，都是不能小覷的警訊。

美元方面，過去一週上漲 0.77%，美元指數收在 97.24。過去一週歐元區製造業數據遜色，美國 10 年期和 3 個月期公債殖利率曲線又出現倒掛，投資人湧入美元避險，美元指數強彈、收復 50 日移動平均線。在聯準會的聲明之後，歐洲央行也宣布加入鴿派陣營，公債市場也幫美元推了一把，讓美元迅速地從先前的賣超範圍之間強勁反彈。然而美國 2018 年的 GDP 修正值難保 3，讓美元指數接近 97 時近關情怯。短線來看，美元仍沿著 96.5 上下震盪，避險情緒推升之下，美元短線會有一定的買盤支撐，特別是兌美元的主要貨幣本身也有貶值壓力。

美債方面，過去一週美國 10 年期公債殖利率下滑 14.8 個基本點 (b.p.)，本週收在 2.391%。美國 10 年期和 3 個月期公債殖利率曲線呈現倒掛，避險買盤紛紛湧入公債市場，美國 10 年期公債殖利率持續下跌，一度觸及 2.36%，創下 2017 年以來新低。同時，債券市場受到聯準會理事提名人 Stephen Moore 立即降息 50 個基點的呼籲與美貿易逆差大幅縮減等兩大消息牽動，支持了公債市場的表現，也重燃市場投資人對於長天期債券的興趣。

亞洲

亞洲市場方面，截止至週四，過去一週日股下跌 2.66%，韓股則下跌 2.60%。疲弱的歐美製造業數據，以及美國公債殖利率曲線「倒掛」，再度引發全球經濟放緩的擔憂，投資人轉向債券等避險資產，本週一日經 225 指數開盤就出現較大的跌勢。出口、船運等景氣循環股表現疲弱，日圓走升給出口股帶來更大的壓力。不過先前因美債曲線倒掛造成的賣壓逐漸消化，本週隨後又有歐洲央行的鴿派談話，讓亞股後續減少了一些跌勢，不過整週亞洲主要市場仍收黑。日股週一跌至五週低點，不過 3 月底是日本會計年度結束前、除權息回補前的時機，隨著多數上市公司的本會計年度即將於 3 月 31 日結束，投資人在今日晚些時候的除權息交易前買股，亦為日股帶來支撐。在本週公布的經濟數據當中，日本經濟產業省在週五公佈 2019 年 2 月份日本零售業銷售額，初值較去年同月成長 0.4% 至 11 兆 240 億日圓，連續第 16 個月呈現成長，不過卻遜於路透社事前調查的成長 1.2% 預估值。在工業生產的數據方面，2019 年 2 月份日本工業生產指數初值為 102.5，較前月上揚 1.4%，4 個月來首度呈現增長。這項數值以 2015 年作為基期 100，數值經季節因素調整後公布。該數據優於金融情報服務公司 QUICK 事前所作調查月增 1.0% 的預估值。在日銀超級寬鬆的貨幣政策之下，支持了日本目前一定程度的經濟擴張，但也意味著日銀手上的政策工具幾乎用罄，倘若全球景氣放緩，日銀能做調節的方向則顯得有限。日本出口、生產受到海外經濟減速的影響，未來出口的動能較為疲弱，也是日本國內企業與日銀，同時必須面對的問題。日圓方面，近一週日圓上漲 0.27%。美債殖利率探低，也讓市場避險情緒增溫，同樣有避險功能的日圓因此上漲。然而美元很快地從低點回漲，讓日圓的漲幅受限。整體來看，日圓持續維持在 110 日圓兌一美元的水平附近震盪，未來一段時間應該仍以這樣的情況為主。韓股方面，週初也因為美股上週五的下跌開低。業績報告發布讓韓國不少投資人對企業展望看法觀望，外資也持續賣超韓股。加上重量級航空公司韓亞航可能遭到信評機構降評，連帶影響股價表現。短線上資金並沒有進入韓國市場，外資也持續看壞美中貿易戰架構下的韓國企業表

大宗商品

原油期貨方面，油價在本週上漲。西德州原油期貨下跌 1.10%，收在每桶 59.30 美元。國際油價走升，布蘭特原油期貨技術面從 2 月以來穩步墊高，但逢高賣壓出籠，價格仍站在月線上。儘管投資人的風險情緒轉趨保守，但庫存偏低的事實仍給予油價支撐。近一週國際油價受惠於美國原油庫存大減 958.9 萬桶，加上美國整體原油需求出現增加，且 OPEC 持續減產，推升西德州輕原油期貨續創 2019 年以來新高價位。原油期貨價格在今年初站上月線和季線後，維持在均線之上且持續破新高，多方仍較占有優勢。貴金屬價格方面，黃金在過去一週下跌 1.25%，收在每盎司 1289.8 美元的價位。美元從低點反彈，讓以美元計價的黃金受到一些壓力。儘管在利率倒掛的情況下，美國公債殖利率走低，有助支. 黃金需求，但美元走強則屬黃金利空。兩者多空交戰之後，黃金收在一週低點，短線上金價較為波動，倘若債市投資人風險屬性恢復，則較能回復到先前的盤整格局中。

