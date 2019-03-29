【富蘭克林華美】台股評價反彈 二季迎戰基本面考驗

第 1 季全球股市反彈，台股順勢低檔上攻。主要影響盤勢幾個因素：包括美國暫停升息壓抑美元指數向上動能，有利台股資金面；去年困擾全球市場的美中貿易戰可望達成正面階段成果，大幅提振投資信心。台股受美中兩大市場影響，在美中股市齊漲帶動下，走出長達 3 個月的波段漲勢，29 日收 10,641 點波段高點。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，國際股市近期走勢穩定，配合美國緩升息有助外資偏多操作台股，權值股走強帶動加權指數第 1 季一度走高，29 日再收漲逾百點；同時，大盤順風配合消息面無重大黑天鵝，大幅提升台股內資操作意願，盤面題材股只要美股無大幅拉回，都可望有輪動表現。未來進入第 2 季，正面盤勢可望續為盤面基調，不過第 1 季評價面的回溫大致抵銷 2018 年的悲觀情緒，並反映市場樂觀預期庫存於第 2 季順利消化，未來股價要持續創高，仍有財報變數與基本面狀況待確認，並取決於以下三個前提。

首先，聯準會貨幣政策要持續維持寬鬆立場，根據聯準會最新會議，多位官員立場轉鴿，會後聲明指出通膨處於溫和、就業狀況平穩，今年緩升息態勢大致明確，有利台股資金面；其次，美中貿易摩擦要能有效解決，目前朝正面方向發展，3 月底至 4 月初兩國再啟談判可望釋出樂觀訊息，中國商務部亦稱雙方正全力進行協商，朝落實重要共識方向前進。

而最重要是，股價向上動能取決於企業獲利是否重回快速增長。台股企業與美股連動度高，如 3 月中博通 (Broadcom) 帶動網通類股表現，而 4 月開始進入財報密集公布期，根據 Factset 預估，S&P500 企業第 1 季獲利預估年減 3.7%，是自 2016 年以來首次負成長，加上 IHS Markit 3 月美國製造業 PMI 從 53 降至 52.5，為 21 個月來最低，對美股評價面提升造成壓力。目前市場普遍預期企業 EPS 增速能於第 1 季落底，並自第 2 季重回加速軌道，美、台重點廠商均大致持類似展望立場，因此未來基本面能否實質回溫是第 2 季檢視重點。

市場對下半年旺季表現深具期待，而能否迎來旺季又以庫存去化至關重要，觀察重點之一的智慧型手機需求，初期觀察安卓陣營的銷售狀況，至於佔台股比重高的蘋果供應鏈，則看屆時蘋果的新機規格拉貨，而整體半導體產業則取決指標權值法說展望，可能影響台股第 2 季的多頭續航力。

本文不代表對任一個股的買賣建議》

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本文提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。本文提及之指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。富蘭克林華美投信獨立經營管理。

