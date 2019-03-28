【胡一帆專欄】亞洲經濟：接近拐點

亞洲經濟數據表現依然相當疲軟，通脹有所下滑，所以區域內政策制定者逐漸轉向鴿派並開始放寬政策。投資者面臨中美貿易磋商以及印度、印尼和泰國大選等諸多重要事件。亞洲月度經濟數據急劇下滑後，應在第二季達到拐點，並在今年下半年和 2020 年回穩並改善。

數據依然疲軟

縱觀整個亞洲，工業生產、貿易、價格和利潤增長均呈現放緩態勢。市場對於前景的情緒依然不容樂觀。

亞洲出口呈現深度負增長。出口同比增速從去年 10 月份的峰值 14% 降至今年 1 月份的 3.2%，2 月份可能降至 - 15%。主要原因是美國和歐盟的工業生產和進口放緩，2018 年提前出口和季節性影響也加重了對今年出口的拖累。庫存進一步上升，企業定價能力也相應轉弱（PPI 通脹停滯）。

在中國以外，1 月份工業生產同比增速放緩至 1.4%，這與多數亞太國家的機械和設備投資放緩相一致（第四季增速為 1.8%，遠低於一年前的 7-8%）。亞洲（中國除外）基礎設施投資也走弱。原材料進口和 IT 相關進口的月度指標也從去年 8 月份的峰值 11-13% 大幅放緩至 1 月份的 1%。我們判斷今年的整體投資情況可能依然低迷。

中國政策帶來利好

中國政府政策應令亞太區獲益，主要利好因素包括進口需求升溫和中國風險偏好回穩。儘管年初迄今中國的工業生產和貿易數據一直疲軟，但該國的政策寬鬆處於相對領先的階段。3 月份的全國人大會議強調政府將進一步寬鬆（我們認為還將降准 100 至 200 個基點），為小微企業和私人部門提供更多貸款。全國人大會議也批准了增加支出的計劃，包括削減增值稅（佔 GDP 的比重為 2%），擴大財政赤字（佔 GDP 的比重為 2.8%），並提高地方政府債券額度至 3.1 兆元人民幣（增幅為 1 兆元人民幣）。

中國 1-2 月基礎設施固定資產投資同比增速從 2018 年的 3.8% 加快至 4.3%，未來幾個月可望進一步上漲 10%。1 月份社會融資規模開始加速增長，但定期貸款和 “影子” 信貸渠道尚未釋放全部潛力。

亞洲貨幣政策放寬

鑒於通脹下降且全球主要央行轉為鴿派，目前亞洲在一定程度上有寬鬆政策的空間。今年印度已降息一次，我們認為未來還有兩至三次降息。我們預計菲律賓將降息 50 個基點，並降準 200 個基點。印尼的政策制定者表示採取宏觀審慎寬鬆政策且有可能降低政策利率。近期馬來西亞央行釋出鴿派論調後，該國也有降息的可能。

政治事件

在該地區多國大選在即以及中美貿易談判進入下一階段前，不確定性可能依然高企。印尼、泰國和印度的大選主要是圍繞民粹主義議程，而非強硬的改革議程，因此這不太可能導致支出削減，尤其是經濟下滑之際。我們的基準情景是目前的政府會繼續執政（即便在可能性較低的以微弱多數勝選的情況下），這能夠確保政策的連續性。

中美貿易談判的結果可能也是正面事件，但具體時間尚待觀察。貿易休戰似乎有望延長，直至協議達成，可能在第二季度的某個時點。我們預計此協議將包括取消部分關稅措施，以促使中國購買更多美國的大宗商品，為美國公司擴大中國市場准入以及對強制性技術轉讓、加強知識產權保護和網絡安全等結構性問題做出承諾，這些議題均需要定期審視。立即撤回所有關稅的上行情景不太可能發生，但即便只是分階段撤回，在目前中國大力推出寬鬆政策之際，明年貿易增長也有一定的上行空間。

數據接近拐點

總體而言，今年經濟增長應進一步放緩，但我們認為，年內將見拐點。下行動能很可能從第二季度開始逐漸變得不再那麼負面，並在 2019 年下半年和 2020 年回穩並改善。改善程度主要取決於美國進一步放緩的幅度，以及中國工業產出需要多久復甦。我們會從四個方面密切追蹤出現拐點的信號：製造業採購經理指數（PMI），出貨量 / 庫存比率，外匯儲備和狹義貨幣增長，以及出口動能。上述因素正逐漸出現逆轉或變得沒有那麼負面。