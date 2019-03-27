【馮冠華專欄】上證不彈，港股難漲

3 月 27 日推介 - 萬州 （288）

1）上日港股市況總結：雖然上證弱勢持續並跌破 3000 點，但港股週二仍能反覆靠穩，恆指最終報收 28567 點，上升 44 點。全日成交金額按日下跌約 19% 至 884 億，為 2 月 11 日後的新低。滬深港通總成交額也按日下跌約 26% 至 98 億，流向仍是淨流入，金額大幅減少至約 3.6 億。北向結束五天的淨流出，但淨流入金額只約人民幣 10 億。藍籌 32 升 15 跌 3 持平。前天逆市大升的瑞聲（2018），反過來是昨天表現最差的藍籌。



板塊方面，石油、油服、食品、本地地產及出口股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 12.0%，是 2 月 21 日後的新低。牛熊證街貨最新比例仍為 68:32，重貨區方面，熊證不變在 29500-29549，但也有不少數量在 29000-29049。牛證則仍在 28400-28499。

簡評：恆指昨天能與上證走勢背馳是驚喜，做空比率回落也是正面；但從另一角度看，九百億也不到的成交，說服力當然欠奉。北向資金轉淨流入，外資收斂但上證卻已跌破三千點來回應。恆指能報升，南下資金淨流入則鋭減。前天的逆市奇葩，包括瑞聲、中興（763）和 TCL 電子（1070）昨天全數報跌，反觀前天遭血洗的李寧（2331）和 申州 （2313），昨天又可大幅反彈。光怪陸離，不衹是在昨天的市場..... 看到有上市公司要向分析員收取入場費，才可參加其業績發佈會，筆者啞口無言。

收市後公佈業績的恆大（3333），由於深深房重組原因，決定暫不分派 2018 年度末期股息，並計劃在 7 月上旬再召開董事會研究分紅問題。股價或因此而受壓。世茂（813）業績符合預期，且看股價能否突破 $22 這阻力。華潤置地（1109）業績則遜預期，估計會有資金流出。另外，較吸引筆者的業績包括海底撈（6862）和其供應商頣海（1579）；特別是前者，想不到他們不單體貼顧客，在甚短的上市時間下也派發股息，對小股東也真的不俗。6 成多的盈利增長主要從店舖數目和同店銷售增長帶動，但 50 多倍的本益比不是每位投資者都可接受的。

食品股昨天強勢，但方便麵公司不是筆者那杯茶，反而較偏好萬州（288）、蒙牛（2319）及澳優（1717）。南下資金近日瘋買萬州，理由不外乎是進口美國豬肉（見點 3），$9 元應是短期目標。另外，中興、建行（939）、蒙牛和中國人壽（2628）將是今天業績的焦點所在。

2）財政部等四部委發出新能源汽車政策通知，內容提到，降低新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車補貼標準。通知提及，地方應完善政策，過渡期後（今年 6 月 25 日後）不再對新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購置補貼，轉為用於支援充電（加氫）基礎設施短板建設和配套運營服務等方面。如地方繼續給予購置補貼的，中央將對相關財政補貼作相應扣減。市場原先預期新能源汽車補貼政策於 2020 年退出，以過渡期 2019 年 6 月 25 日完結後開始不獲補貼計，退出時間表較原先預期早了大概一年。 （蘋果日報）

3）彭博引述知情人士說法報導，2019 年中國最多可能採購 30 萬公噸的美國豬肉，數量約比 2017 年貿易戰開打前的 16.6 萬公噸多 8 成。消息人士透露，中國光是今年上半年就可能採購 20 萬公噸美國豬肉，最終進口量取決於中國非洲豬瘟疫情。（蘋果日報）

4）美股上日市況總結：債息回升，帶動美國三大指數週二造好；當中道指上升 141 點，標指及納指則上升 0.72% 及 0.71%。債息倒掛持續，十年期債息下跌至 2.425%，三個月債息則為 2.468%。美滙指數微漲至 96.79，紐約期油上升至 59.94 美元。港股 ADR 反彈 53 點，相當於恆指 28619 點水平。

5）個股訊息 ：中滔環保（1363）公布，由於市況持續波動，為了保持現金水平，董事會已決議撤銷派付 2018 年中期股息之建議。股息金額約為 6064 萬元，公司將保留該等現金資源以用於營運。（蘋果日報）

海底撈（6862）公布，截至去年 12 月底止，全年股東應佔溢利 16.5 億元（人民幣，下同），按年上升 60.2%，每股盈利 0.33 元；派末期息 7.6 港仙。（信報）

世茂房地產（813）副主席兼總裁許世壇表示，集團今年合約銷售目標為 2100 億元（人民幣，下同），較今年實際銷售增加約兩成。他稱，此目標增幅只為保守估計，因今年可售貨值達 3500 億元，計及今年新收購的項目，可售貨值更超過 4000 億元，若按去年實際去化率約 65% 估計，今年合約銷售金額將超過 2100 億元。（信報）

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