【馮冠華專欄】美股造好但美滙急升，估計港股今天仍是好淡角力

3 月 29 日推介–中金公司（3908）、中國恆大（3333）

1）上日港股市況總結：港股週四低開高走，反覆上升。恆指最終報收 28775 點，上升 47 點。全日成交金額按日下跌約 2% 至 922 億。滬深港通總成交額也按日下跌約 7% 至 102 億，流向轉淨流出，金額約 3.6 億。北向也是淨流出，金額約人民幣 15.6 億。藍籌 30 升 17 跌 3 持平。



板塊方面，內航、REITs、食品、水泥、半導體及本地地產股表現較好。虛擬銀行相關股亦有追捧。做空方面，佔大市成交回升至 12.8%。牛熊證街貨最新比例為 53:47，重貨區方面，熊證不變在 29000-29049。牛證則仍在 28400-28499。

簡評：昨天上證再失守 3000 點，兼且上深兩市成交額連續兩日不足 7000 億，但恆指卻背馳微揚，盤中傳出中美談判有進展，包括在強制技術轉讓及中國經濟進行結構性改革等，道指期貨轉跌為升，加上期指結算，這些或許可解釋港股較上證為強的原因。當然，港股的成交量也不見突出，做空比率回升及南北向資金淨流出也不是好現象，牛熊證街貨量也無甚啟示；整體來說仍是有待突破。股市的上落容易令分析員的看法隨波逐流，但筆者的回調買進，繼續看多中港股市的建議維持不變。

萬科（2202）的配股集資沒有太大影響內房板塊，萬科股價更不跌反升。板塊的強勢令筆者想起在績後因不派股息的恆大（3333）可能有短多的機會。股價連跌多天後應以消化股息這不利消息，2017 年業績並非差勁，公司也有機會在七月補派股息。收市後特步（1368）公布的大折讓先舊後新配股，相信難以重履萬科的強橫了。

隨著工行（1398）公佈了平平無奇的業績，港股的業績期也進入尾聲。從業績後的股價表現看，內房、內消及一些增高股息的公司表現突出。從此角度，筆者建議留意在早報中多次提及的中金公司（3908）。公司將在今天公布業績。有別於大多的券商股在 2018 年業績倒退的表現，公司在首九月的盈利已達 2017 年全年的貢獻。由此推斷，其股息也應會有所提高，筆者甚看好其保廌人業務，長短皆宜。

2）昨天 1 周港元拆息定盤跌穿 2 厘（按日跌 0.21 厘）報 1.97 厘，港滙即走弱重返 7.85 弱方兌換保證價，下午 5 時半金管局出手買入 39.25 億元，是次亦是金管局 3 月恢復接錢以來，首次在本港交易時段接錢。另外，今早上五時再出手買入 16.49 億元，銀行體系結餘將進一步降至 591.48 億元。 （蘋果日報、東方日報）

3）美股上日市況總結：美國三大指數週四造好，道指上升 92 點。標指及納指則分別上升 0.36% 及 0.34%。十年期債息上升十點子至 2.391%，三個月債息則為 2.434%。美滙指數再漲至 97.21，紐約期油最新報 59.5 美元。港股 ADR 上升 22 點，相當於恆指 28797 點水平。

4）個股訊息 ：工商銀行（1398）公布，截至去年底止全年股東應佔利潤 2976.76 億元（人民幣，下同），按年增 4.06%。每股盈利 0.82 元，末期息每股派 0.2506 元。（信報）

雅生活服務（3319）公布，以總對價 1.95 億元人民幣，收購廣州粵華物業 51% 股權，後者主要於廣州市從事提供物業管理服務。（信報）

特步國際（1368）擬以先舊後新方式配股集資逾 11 億元。據銷售文件披露，特步以先舊後新方式，配售約 2.118 億股，每股配售價 5.56 元至 5.82 元，集資 11.77 億至 12.33 億元。若反應理想，可加碼配售 7059.4 萬股，集資額增至 15.69 億至 16.44 億元。每股作價 5.56 元至 5.82 元，較昨天收市價 6.54 元，折讓 11.01% 至 14.98%。（信報）

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