VR裝置華為參一腳 下半年發布新機

近期在中國舉辦的「Post MWC 19 思享匯 - 智聯萬物」論壇中，華為副董事長胡厚提到 5G 的話題。胡厚崑認為 5G 將是 VR/AR 引爆需求的重要推動力量，並透露華為將會在今年下半年推出一款顛覆性 VR 裝置。

胡厚崑認為 AR/VR 需求一直沒被引爆，主要有三大障礙：第一，大量的 VR 應用都是需要透過高性能運算完成，而成本不是一般人能負擔得起；第二，頭戴裝置非常貴，因為很多 VR 都是以頭戴形式為主，設備又貴又重，消費者很難戴著撐完一部影片；第三，當時延遲超過 20 毫秒，VR 帶來的眩暈程度一般人已無法忍受。

「但是這幾個技術障礙，在 5G 網路下就能解決， 5G 網路能把延遲情況降低，現在理論上已經可以做到 15 毫秒。而 15 毫秒意味著可以把互動性應用的眩暈感完全消除掉。」胡厚崑提到。

此外，胡厚崑進一步表示，「進入 5G 高速傳輸世代，意味著今後的資料運算處理可以在不同的地方進行，這樣就能減少 AR/VR 本身運算要求，而成本也能降下來，且 VR 的頭戴裝置也可以做得更輕薄。這些對 VR 的用戶體驗都是非常關鍵。」

圖: 國盛證券，IDC 預估 2018 年全球 AR/VR 裝置出貨逾 1200 萬台，2020 年將成長至 4000 萬台。

根據中國信通院公布的報告顯示，預估 2020 年全球 AR/VR 產業規模將超過人民幣 2000 億元，其中 VR 市場達人民幣 1600 億元，AR 市場達人民幣 450 億元。預計 2017 年～2022 年全球 VR 產業規模年均複合成長率超過 70%，VR 將占據主導地位。