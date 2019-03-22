華為進軍電視市場？ 八字還沒一撇

有中國媒體報導指出華為將在下個月推出「華為電視」，其中 55 吋的螢幕供應商為京東方，65 吋的螢幕供應商是華星光電。華為電視機的代工則交給京東方收購的蘇州高創。

供應鏈產業相關人士透露，華為已經和面板廠商簽訂意向書，面板尺吋包含 65 吋，但目前還沒有供貨。

對此，華為消費者業務相關人士指稱並不知情，而下個月在中國的華為 P30 發表會也不會出現電視機產品。

而華星光電方面則表示，華為是華星光電在大尺吋及中小尺吋面板的重要合作夥伴，目前在大尺吋螢幕領域的合作正在洽談中。隨著今年華星光電 4K、8K 超大尺吋的 11 代線產能釋放，華星光電將聯手主要品牌廠，打造出全新體驗的智慧電視。

圖: AFP

華為消費者業務 CEO 余承東日前提到，華為接下來會推出具備 AI 音箱功能的智慧大螢幕產品，當中具備電視功能。至於未來的智慧大螢幕是以華為品牌還是以合作夥伴的品牌推出，余承東表示還在研究中。

此外，根據消息指出，華為若推出電視，目標是一年銷售 1000 萬台，要做電視產業的龍頭。同時，有供應鏈透露出「華為電視」可能會配備雙鏡頭，另外還有遊戲和社交功能。

對於華為進軍電視產業，一位傳統家電高階主管表示華為如果切入電視領域，傳統電視品牌廠一定會有危機，市占率下滑是可預期，不過好處是產業的餅可以做大。

根據奧維云網（AVC）數據顯示，2018 年中國電視市場規模為 4774 萬台，年增 0.5%。海信、創維、小米、TCL 等品牌位居前四大。

