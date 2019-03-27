〈分析〉中國補貼政策轉向 充電站產業大進補

昨 (26) 日，中國財政部等四部委公布今年新能源汽車的補貼政策，雖然將降低新能源車補貼金額，不過補貼政策轉向支持充電站等基礎設施的建設和配套服務等領域，為該產業鏈創造商機。

新能源車與充電站存在互補性

過去中國新能源汽車產業受到中國政府在政策上的支持，產業規模呈現飛躍式發展，2012 年～2018 年新能源汽車銷售量年複合成長率高達 113%。雖然 2018 年中國針對新能源汽車補貼有所減少，但整體產業上揚趨勢並沒有改變。去年新能源汽車合計銷售量達到 118.8 萬台，年增率 56%。

圖: 乘聯會

即使新能源汽車補貼將在 2020 底全面退出，但依照中國政府「十三五國家戰略性新興產業發展規劃」，及「汽車產業中長期發展規劃」內容來看，2020 年與 2025 年新能源汽車要實現產銷 200 萬輛，及 700 萬輛。因此，2018 年～2025 年新能源乘用車年複合成長率可達 31%，市場發展潛力仍大。

資料來源: 乘聯會

隨著新能源汽車產銷量規模持續擴大，對充電設備的需求也與日俱增，再加上現在中國政府加強補貼，為產業創造話題性。

充電站成長動能足

充電模式又分為常規充電（交流電）及快速充電（直流電）兩種，下表列出兩者主要差異：

表: 鉅亨網彙整

目前中國充電站數量位居全球第一，但整體建設仍落後於新能源汽車發展速度。根據中國充電聯盟的相關資料統計，去年中國充電站數量達到 80.8 萬個，而同年中國新能源汽車預估整體數量達 270 輛，比率為 3.4:1。這與中國國務院規劃到 2020 年新能源車與充電站比 1:1 的目標仍有一大段距離。因此中國四大部委將補貼朝向充電站發展，是有其背後的涵意。

若依照 1:1 的目標，再結合未來新能源車成長速度來看，2025 年中國充電站需求將達到 2609 萬座。而市場規模每年的增加金額將從今年的人民幣 35 億元，成長至 2025 年的人民幣 155 億元。

資料來源：東方證券

產業高度競爭是隱憂

不過，該產業隱憂處在於，產品差異化及技術門檻均不高，參與競爭者眾。根據國網招標情況來看 2018 年共招標 14262 座充電樁，有 31 家企業得標，而前五大企業得標占招標比重為 50.1%，而該數據在 2015 年時約 55%。

此外，同業間價格競爭激烈，因此國網招標每年平均得標價呈現下降趨勢。而且更讓人擔心在於一旦中國政府開始補貼後，競爭會更激烈，要留意產業發展失序的可能性。

資料來源: 國網電子商務平台

充電站產業鏈：