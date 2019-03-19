巨獸轉身！中國恆大發豪語：將成為全球最大的電動車製造商

週二 (19 日) 中國第二大房地產開發商恆大集團 (3333-HK) 宣布，將計劃力爭在 3-5 年內成為全球最大的電動車製造商，預計在近期就會開始銷售電動車。

身為中國第二大房地產商的恆大集團，似乎在中國房市漲幅縮小之際，準備進一步遠離房地產領域。週二 (19 日) 恆大在官網上發布公告表示，計劃在 3 至 5 年成為全球的電動車龍頭。

恆大主席許家印在上週六 (16 日) 的一場供應鏈會議上亦表示：「恒大已經完成在新能源汽車領域的全產業鏈佈局，並具備世界領先的技術實力。」

「恆大將力爭在 3 至 5 年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。」許家印說道。

中國恆大集團股價走勢圖 圖片來源：Bloomberg

雖然恆大的「電動車進攻宣言」可能是迄今為止最大膽的豪語，但恆大其實已布局汽車技術領域一段時間。

僅在今年，恆大集團旗下子公司恆大健康就花費超過 11 億美元，買入一系列與電動車相關的公司股份，包括買入一家荷蘭輪轂電機製造商的股權，一家電池製造商的股份，瑞典一家專注於智慧汽車的電動車公司的部分股權。

許家印目前為中國第三大富豪，許家印亦在上週六表示，恆大集團相信新能源汽車產業擁有的「巨大市場空間」，恆大將為中國從汽車大國走向「汽車強國」作出積極貢獻。