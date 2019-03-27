IDC：去年中國智慧家居設備出貨年增37%

昨 (26) 日，IDC 公布最新《IDC 中國智慧家居設備市場季度跟蹤報告》顯示，2018 年中國智慧家居設備累計出貨近 1.5 億台，年增 36.7%。其中，第四季出貨 4610 萬台，年增 45.4%。IDC 預估計未來五年中國智慧家居設備將持續快速增長，2023 年市場規模將接近 5 億台。

資料來源: IDC，鉅亨網製圖

從市場競爭來看，中國智慧家居設備競爭激烈，不過品牌大廠仍有優勢。去年第四季出貨量前五大的廠商市占率將近一半，其中小米依靠完善的生態鏈搶占市占率第一名；海爾和美的則以傳統家電智慧化名號，占居第二、三名。

資料來源: IDC，鉅亨網製圖

針對去年對於中國智慧家居市場情勢，IDC 從產品、聯動、交流三個方向進行分析：

第一、爆炸性產品接連出現

去年中國智慧家居市場規模快速擴大，主要由智慧音箱、智慧燈泡和智慧門鎖三款產品所帶動。智慧音箱作為去年最火熱的產品，全年出貨量突破 2000 萬台，年增 1051.8%。從競爭格局來看，阿里巴巴、小米、百度三分天下，三者市占分別達 30%、27%、26%，合計超過八成。IDC 預估未來中國智慧音箱市場將繼續保持快速發展，2019 年出貨量將達到 3588 萬台。

智慧燈泡則因與智慧音箱搭配帶動去年出貨量年增 461.7%，達 56 萬盞。便捷的控制方式及場景聯動是刺激智慧照明市場需求的核心要素。至於，智慧門鎖市場年出貨量約 85 萬台，年增 136.7%，大量市場行銷及安全層面考量是刺激需求的主要因素。

資料來源: 興業證券, 中國智慧門鎖品牌評選

第二、產品聯動加強

2018 年第四季中國智慧家居互聯平台設備接入率 60.3%，年增 32.2%，顯示越來越多的設備不光可以實現遠端控制，更可透過連線至家居互聯平台與其他設備進行連動，形成智慧場景。

對用戶而言，互聯平台簡化設備操作步驟，提升使用體驗，增加消費者接受度；從廠商角度來看，家居互聯平台的推廣有助於其業務層面的拓展。此外，目前廠商不光只進行自家產品互聯層面的垂直整合，另一方面不同平台間互聯的水平式擴展也正在興起。未來將會有更多產品接入家居互聯平台，也將有更多類型的設備可以接入兩個及以上的互聯平台，建構出家居互聯網場景。

三、語音交流技術逐漸滲透

2018 年智慧語音助理快速發展，中國智慧家居設備市場語音助手搭載率 28.6%，年增 177.6%。智慧語音助理的快速滲透主要受惠於智慧音箱的快速成長，此外，智慧電視、智慧燈、智慧鬧鐘等越來越多的產品也透過搭載智慧語音助理豐富應用場景，拓展服務內容。

語音作為一種新型人機對話模式正逐步為消費者所接受，未來預計會有更多消費性電子搭載語音助理。同時，語音交流技術也將與其他對話技術相結合，進而提升人機交流體驗。

IDC 中國分析師劉雲認為，2018 年是中國智慧家居設備市場的過渡之年，爆炸性產品、設備串連互動、語音交流有如三架引擎推動中國智慧家居市場從單品智慧化向智慧聯動化演進。在未來各家廠商如何提升智慧家居，至消費物聯網的使用體驗，將是在這波智慧產品大戰中脫穎而出的關鍵。