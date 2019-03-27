裕融獲利連三年成長 擬配發股利6.5元

裕融 (9941) 獲利連三年成長！董事會決議 2018 年盈餘配發每股 6.5 元，包括現金 5.5 元、股票 1 元，現金殖利率為 4.95%。裕融公布 2018 年財報，營業收入 231.25 億元，營業淨利 36.88 億元，稅後淨利 27.83 億元，淨利歸屬於母公司 25.88 億元，每股盈餘 9.27 元，擬配現金 5.5 元、股票 1 元。依今日收盤價 111 元計，現金殖利率 4.95%。



針對 2018 年第四季因現金增資發行年率 4% 的甲種特別股，董事會決議，每股配發現金 0.42 元，配發總額為 4,219 萬元。



法人指出，裕融國內業務穩健，中國市場持續開發集團內外客戶，加速切入發展二手車融資市場，且中國資金市場較緊縮，融資需求浮現，2019 年有望延續獲利及 EPS 創高的成長力道。