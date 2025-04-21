鮑爾成政治人質！川普施壓降息引爆美元崩盤 高盛：美國例外論已死

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-21 12:30

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隨著川普持續施壓聯準會儲主席鮑爾降息，並聲稱可立即讓鮑爾走人，美元的拋售交易也獲得進一步動能，美元指數 (DXY) 在今 (21) 日亞洲匯市早盤跌破 99 大關，自今年 1 月 110 高點以來下跌超過一成，但高盛認為目前美元仍高估 20%，而這種高估正是美國例外主義的結果。

高盛避險基金業務負責人 Tony Pasquariello 指出，目前美元估值已偏離基本面達 20%，形成巨大泡沫。更致命的是，關稅大棒不僅推高物價，更在瓦解「美國例外論」的經濟根基，企業利潤空間遭擠壓，家庭消費能力持續縮水，這與 2018 年針對特定國家的貿易摩擦截然不同，如今美國正以「美式脫歐」姿態與全球主要經濟體全面脫鉤。

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他還指出，到目前為止，主要是歐元區投資人拋售美股，外國投資機構並未大規模拋售美債。數據顯示，歐元區投資人率先拋售美股，但不同於 2017 年美元資產撤離潮。此次資金流向呈現微妙分化，亞洲主權基金仍在增持短期美債避險，而中東資本正透過外匯對沖悄悄撤退。

高盛預估，全球有 2.2 兆美元美元資產未進行外匯對沖，一旦大規模撤離將引發匯率劇烈震盪，重現 2018 年歐元兌美元單邊暴漲 20% 的歷史場景。

儘管美股遭遇歐元區投資人減持，但全球配置需求仍支撐著美元資產基本盤。高盛強調，這輪調整並非恐慌踩踏，而是超配倉位的週期性修正。與 2018 年不同，投資人更傾向於透過外匯衍生性商品對沖風險，而非直接拋售底層資產，例如部分資金在撤離美股的同時，仍持有短期美債以獲取避險收益。

值得關注的是，美債市場呈現兩樣情，長期國債遭拋售反映對通膨的擔憂，但短期債券仍受追捧。這種結構性分化暗示，美元霸權崩塌將呈現漸進式特徵。