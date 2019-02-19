金管會鬆綁租賃業對中小企融資限額規定 估增逾300億元資金動能

金管會今 (19) 日宣布，將放寬公開發行公司、實收資本額達 10 億元以上，且已經加入租賃公會並聲明遵守自律規範者，短期資金融通限額，從現有的淨值 40% 上限拉高為淨值的一倍，預估短期融通資金約 338 億元，相關規定 2 月底生效。

金管會官員表示，相關規定生效後，預估包括裕融、合迪、和潤與中租迪和等四家租賃公司將可因此受惠，因此擴大企業融資業務，若以 2017 年底財報估算，四家租賃公司淨值合計共 564 億元，增加 60% 後，短期融資額度可增加 338 億元，不僅有助於增加租賃公司業務動能，也能讓中小企業融資更加便利。

此外，為增加集團子公司之間資金融通彈性運用，金管會也決議放寬公開發行公司直接及間接持有表決權股份 100% 的國外公司（子公司），對該公開發行公司（母公司）從事資金貸與，同樣不受淨值 40% 與一年期限的限制。

而先前租賃公會曾向金管會爭取，希望金控或銀行 100% 投資的租賃公司也能比照辦理，將融資限額從淨值的 40% 拉高為淨值的一倍，但金管會並未同意放行。

金管會證期局副局長張振山說明，此次放寬的是「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，但金控、銀行持股的租賃公司，大多為非公開發行，且不受銀行法規範，因此必須回歸公司法，仍有淨值 40% 的限制。