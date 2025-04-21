波音淪關稅戰苦主！一架待交付飛機 從中國舟山飛回美國

據《第一財經》報導，舟山波音完工中心主要用於波音 737 Max 系列飛機的外飾噴漆及交付。

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據《路透》報導，一架原計劃交付給廈門航空的波音 737 Max 客機，周日原機自廈門飛回波音西雅圖生產基地。

《彭博》曾在 15 日披露，消息人士指出，中國政府要求航空公司暫停接收波音客機，並停止向美國公司採購飛機零件和設備，以反制美國關稅戰。