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波音淪關稅戰苦主！一架待交付飛機 從中國舟山飛回美國

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-21 14:25

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波音淪關稅戰苦主！一架待交付飛機，從中國舟山飛回美國。（圖：Shutterstock）

今天（21 日）一架即將交付的美國波音 (BA-US) 737Max 飛機，從中國舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。

據《第一財經》報導，舟山波音完工中心主要用於波音 737 Max 系列飛機的外飾噴漆及交付。


據《路透》報導，一架原計劃交付給廈門航空的波音 737 Max 客機，周日原機自廈門飛回波音西雅圖生產基地。

受美國總統川普祭出「對等關稅」影響，中國航空公司開始暫停接收波音飛機。《路透》指出，波音已成為川普發動全球貿易戰的受害者。

《彭博》曾在 15 日披露，消息人士指出，中國政府要求航空公司暫停接收波音客機，並停止向美國公司採購飛機零件和設備，以反制美國關稅戰。

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波音中國美國川普關稅

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