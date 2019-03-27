內外夾擊 碩禾認列菲律賓電廠減損 去年每股虧損15.64元 連兩年賠錢

太陽能價格慘跌，引發資產減損效應遍及整個供應鏈，導電漿碩禾 (3691) 難逃此一命運，認列菲律賓電廠減損 7.94 億元，全年虧損 9.54 億元，每股稅後淨損 15.64 元，連續兩年虧損，亦決議不分配股利。去年下半年太陽能電池崩跌，電池廠產能大降，連帶銀漿需求也受到波及，碩禾第三季本業由盈轉虧，第四季依然不見起色，單季營收降至 16.43 億元，季減率 13.93%，就營收規模來看，恐怕本業虧損持續擴大。



基於產業垂直整合，碩禾與其他太陽族群一樣，跨入電廠系統建制，日本福島核災之後，補助太陽能鼓勵綠能，選擇在福島建制 17MW 太陽能電廠，於 2015 年併網，以每度電 43.2 日圓優惠價格供電 20 年，帶來每年穩定售電營收，有了日本電廠成功開發經驗，後來轉戰泰國、菲律賓展開電廠投資，惟菲律賓電廠開發不如預期，去年底一口氣認列 7.94 億元減損；另外，轉投資鑽石線切割碩鑽 (6682) 虧損 3.21 億元，合計兩項業外虧損高達 11.15 億元。