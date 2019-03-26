財務與健康雙重壓力夾擊 國人壓力指數全球排名第二

低薪與工時長儼然成為國人壓力來源，根據外商壽險調查，台灣民眾壓力指數全球第二高，96% 的受訪者覺得生活有壓力，僅落後全球壓力指數第一高的韓國 1 個百分點，而造成國人壓力大的原因，主要來自於個人財務 (18%)、健康問題 (17%) 與工作太多 (13%)。

康健人壽公布「2019 年 360° 康健指數調查－Well and Beyond 超越健康人生」。調查結果發現，台灣受訪者壓力指數持續升高，高達 96% 受訪者表示，他們處於壓力之下，較去年增加 2%，壓力指數全球排名第二位，僅次於南韓。

根據康健人壽調查，全球壓力指數平均 84%，亞洲國家中南韓與台灣壓力指數相對偏高，97% 受訪的南韓民眾表示生活壓力大，台灣也有 96% 受訪者坦言有壓力，另外，香港、新加坡與泰國也有 9 成以上民眾覺得生活有壓力。

進一步探究造成民眾壓力過大的原因，分別為個人財務問題 (18%)、健康問題 (17%)、工作太多 (13%) 與家庭財務問題 (13%)，另外，擔憂工作沒有保障也是造成壓力的來源之一，占比約 13%。

以健康狀態來說，滿分為 100 分，全球整體康健指數從去年的 61.2 分為幅上升至 62 分，但台灣康健指數從去年的 57.2 分降至 55.3 分，落後多數鄰近亞太地區市場。

調查顯示，全球倒數的五個國家和地區分別為韓國（53.2 分）、台灣（55.3 分）、土耳其（56.8 分）、香港（57.7 分）、新加坡（57.8 分）。

康健人壽表示，在生活壓力增加、家庭時間減少、睡眠不足加上財務壓力等諸多因素衝擊下，導致台灣民眾健康狀態每況愈下，不過值得注意的是，國人的社交健康狀態是唯一較前一年有改善的面向，從 55.1 分略為上升至 56.3 分，原因在於是受訪者認為自己在智慧型手機或平板電腦上配置時間合理，且擁有許多朋友可以談心。



