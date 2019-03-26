壽險業前2月匯損411億 保險業淨值則反彈2753億元

新台幣 2 月貶值 0.14%，但是避險成本仍居高不下，金管會今 (26) 日公布國內壽險業今 (2019) 年累計至 2 月匯損金額，仍高達 411 億元，不過好消息是，在資本市場回穩之下，保險業淨值持續回升，單月再度回升近千億元，兩個月以來反彈 2753 億元。

統計至今年 2 月，壽險業匯兌利益雖然有 276 億元，但卻因避險損失高達 589 億元，加上外匯價格變動準備金淨變動損失 98 億元所拖累，一來一往下，壽險業匯損壓力仍苦不堪言，進一步擴大至 411 億元。

如果以單月來看，整體壽險業 2 月匯兌損失為 185 億元，相較元月的淨損失 226 億元，已見改善，不過跟去年同期 2 月匯兌利益 109 億元相比，還是處在匯損壓力中。

截至 2 月底，壽險業外匯價格變動準備金餘額為 658 億元，較上月份增加 44 億元，兩個月以來，已經增加近百億元。

隨著資本市場反彈，保險業淨值從年底 1 兆 2071 億元一路回升，1 月回升到 1 兆 3827 億元，2 月再回升到 1 兆 4824 億元，光是上個月就又增加近千億元、達 997 億元，若是兩個月以來，已經回升了 2753 億元。

2 月保險業淨值續見反彈，但是因為去年同期基期較高，所以比去年同期減少 223 億元或 1.5%。其中，壽險業淨值為 1 兆 3584 億元，較去年同期減少 277 億元或 2.0%；產險業淨值為 1240 億元，較去年同期增加 54 億元或 4.6%。

在獲利部分，金管會統計，截至 2 月底，保險業稅前盈餘為 206 億元，年減 156 億元或 43.1%。其中，壽險業稅前盈餘為 176 億元，年減 152 億元或 46.3%；產險業稅前盈餘為 30 億元，年減 4 億元或 11.8%。