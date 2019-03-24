〈就是要逼你運動〉健走運動也能省保費 6大壽險強推外溢保單

金管會保險局從 2016 年開放壽險業販售外溢保單，外溢保單打著建立良好運動習慣或健康管理，就能減免保費的宣傳，愈來愈受青睞，六大壽險公司都有推出外溢保單，主打健走、健檢或血糖管理，甚至有投資型的外溢保單問世，只要達到保險公司設下的「任務標準」，就能享有保費折扣，又擁有健康身體，可說是一舉兩得。

國泰人壽最推的外溢保單是主打國內首張步數達標即可享終身保障增額的保單，強調日行 7500 步的獎勵機制，且有專屬的 APP 進行健康管理，引導保戶多走路。

國泰人壽表示，只要每日完成 7500 步，就可以獲得雙重回饋，其一、達標換現金，只要 1 周有 5 天達到單日健走 7500 步，就可獲得 7-11 現金 100 元抵用券，最多可以拿 104 周，即 1 萬 0400 元；其二、達標送保額，在投保兩年內有 12 個月達標，保額加碼 5%，20 個月達標，保額則加碼 10%。

而富邦人壽 180 天平均走 10000 步，隔年保費就能折 10%；中壽只要 120 天平均走 9000 步就能折 5%；台灣人壽 180 天平均走 12000 步，次年享 4% 保險金回饋。

而新光人壽則推出一張堪稱「難度最高、但保費折扣最大」的外溢保單，需要完成 6 大任務，隔年保費最高打 5 折的住院日額醫療險，但 6 大任務分別為：「計步、睡眠、心率、登高或路跑、健康存摺或優質保戶、無理賠紀錄」，採積分制，各項有各項的積分，總積分愈高，隔年的保費折扣就愈多，最多可以打 5 折，是目前市場上折扣最優惠的外溢保單。

除了最常見的「健走型」外溢保單，富邦人壽還創新推出針對糖尿病患者的外溢保單，不同一般弱體保單不分狀態皆須負擔一樣較貴的保費，保單主打首年起即依據保戶每年血糖檢測結果，分級給予不同保費折扣，折扣最高達 40%，希望透過保單定期追蹤血糖和提供保費折減誘因，鼓勵保戶控制血糖變化，達到事先預防併發症的功效。

南山人壽則是健康檢查型外溢保單，強調健康保戶有機會以相同的保費，獲得更高額的保障，保單每兩年提供保戶指定健康檢查，並依據健檢結果，次一保單年度起的兩個保單年度，提供最高 20% 的重大疾病保障增額。

不僅如此，投資型保單也有外溢效果，國泰人壽目前推出市場首張投資型外溢保單，保戶每日健走 7500 步、每月達到 21 天，投保的投資型保單也能有保費折扣。該保單一大特色為連結類全委帳戶，由專業經理人代為操作，結合資產撥回機制，每月有穩定現金流，在持有保單滿三年後，每年可依保單條款約定計算 0.6% 的加值給付，持有越久加值越多。