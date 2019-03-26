海外資金匯回專法將出爐 財政部：制訂將掌握三大原則

海外資金匯回專法將出爐，財政部次長吳自心表示，擬定將秉持反洗錢、實質投資與公平性三大原則進行，並針對實質投資給予稅率優惠，希望引導台商資金回流之際，也能壯大台灣投資。

吳自心表示，財政部配合行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，在年初發布解釋令，釐清個人匯回海外資金的稅務議題，並在各地區國稅局設立聯繫窗口，提供稅務專屬服務，協助台商釐清稅務疑義。

在全球反避稅浪潮與美中貿易戰推波助瀾下，讓台商起心動念，有意把資金匯回台灣，政府也著手研議海外資金匯回專法，目前進入最後階段，為避免資金回台淪為炒股炒樓幫兇，據了解，匯回資金將匯回信託帳戶，必須符合相關投資要件才能動用，稅率部分，第一年優惠課稅 8%、第二年 10%，特定產業稅率還能砍半至 4% 到 5%。

事實上，專法出爐前，財政部今年初已頒布解釋令，明規範個人匯回海外資金不涉及課徵所得稅的樣態，並規定相關認定原則與證明文件。

財政部南區國稅局局長盧貞秀今天勤業眾信相關論壇時說，除了解釋令，財政部與五區國稅局也同步設立「台商回台稅務諮詢服務平台」，期望透過此機制提供台商協商機會，經稅務機關團隊分析，徵納雙方尋求共識，並取得稅務機關函覆。據統計，以南區國稅局來說，目前已收到 19 起個案與一般法令諮詢案件。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部國際租稅暨併購服務主持會計師廖哲莉表示，國際間對於租稅透明與公平要求日漸升溫，未來企業稅務遵循成本將大幅增加。集團間利潤未來應朝在營運個體間依照功能風險分配，企業應隨時掌握國際情勢及發展，隨時修正行動計畫，轉化危機為轉機。