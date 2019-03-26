IC測試載板新兵雍智4月下旬轉上櫃 今年營收可望年增雙位數

IC 測試載板商雍智科技 (6683-TW) 預計 4 月下旬掛牌，掛牌價可望落在 62 至 90 元間。今年晶圓探針卡測試載板、IC 老化測試載板 2 項產品營運動能持續強勁帶動，全年營運展望可期，法人估營收年增幅可達雙位數。

雍智主要提供各式 IC 測試載板高頻高速解決方案，從上游晶圓測試到 IC 封裝成品最終測試，或測試載板所需搭配 IC Socket、Probe Head 及 IC Burn-in Board 測試與 IC 測試實驗室等，主要產品為 IC 測試載板、探針卡與老化測試載板，許多國內外 IC 設計知名大廠，幾乎均為其客戶。

雍智近年積極發展晶圓探針卡測試載板及 IC 老化測試載板等產品，高階探針卡測試載板相關營收比重由 2015 年的 5.9%、成長至去年的 12.34%；IC 老化測試板相關產品營收也從 2015 年的 0.43% 成長至今年的 14.86%；IC 測試載版則是成功降低業務集中度，由 2015 年的 87% 降至去年約 68-69%。

展望今年，雍智董事長李職民表示，晶圓探針卡測試載板與 IC 老化測試載板產品動能預期將持續成長，今年 IC 老化測試板營收成長幅度也可望達 3 至 4 成，高階探針卡雖成長動能不如 IC 老化測試板，但今年營運展望仍相當可期，毛利率可望維持過去的 5 成水準。

展望未來，李職民表示，隨著 5G 發展相關應用越趨多元、加上人工智慧與巨量資料高速運算等，IC 高頻高速運算等多項終端應用發展已是必然趨勢，IC 設計及封裝測試也必須注入新的整合技術，對 IC 測試載板業者是挑戰、也是機會，且去年已開發 5G 手機載板整合應用，期待 2020 年手機 5G 晶片能有不錯的成長。

雍智 2016 年合併營收 6.68 億元，每股純益 8.07 元。2017 年由於 IC 設計產業受中國低價競爭影響，加上新品處於開發階段，使營收年減 17% 至 5.54 億元，每股純益 4.39 元。不過，去年隨著上游 IC 設計客戶新品開發成功，提升對 IC 測試載板需求，加上晶圓探針卡測試載板與 IC 老化測試載板產品布局有所斬獲，2 項產品營收均翻倍成長，帶動去年整體營收年增近 17％達 6.48 億元，每股純益則成長至 5.94 元。

從今年前 2 個月表現來看，雍智前 2 個月營收共 1.3 億元，年增逾 2 成，在 IC 測試載板需求回溫、晶圓探針卡測試載板及 IC 老化測試載板產品營收動能持續強勁下，法人估，雍智今年全年營收年增幅可望達到雙位數。

雍智最快可望於 4 月下旬掛牌，掛牌價可望落在 62 至 90 元間，掛牌後股本將膨脹至 2.7 億元。