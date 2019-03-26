〈百貨戰母親節大檔〉統一時代台北店美人節 無畏景氣低疲 拚業績增3%

統一超 (2912-TW) 轉投資統一時代百貨台北店今 (26) 日宣布，母親節檔期前哨戰「美人節」將於 3 月 28 日至 4 月 24 日登場，之後母親節大檔將接棒一路延續至 5 月 12 日，統一時代台北店總經理王寶銘表示，第一季已完成開業來最大改裝，且前哨戰滿千送百回饋少見擴增至運動、少女服飾等業種，訂下業績年增 3% 的目標。

王寶銘指出，今年第一季完成改裝 62 個櫃位，改裝面積多達 5%，其中，改裝近 400 坪的運動樓層，讓旗艦大店提供的運動品項更完整，而少女服飾櫃位則由過去設在 3F 移至 B1，以更貼近消費者的動線。

針對不可或缺的餐引，統一時代也將引進全台首家泰國網紅名店 Lady Nara，預計 4 月下旬開幕，而美食街將有餃子王將、雞三和等品牌登場。

母親節檔期是上半年百貨最重要的一波活動，統一時代百貨台北店此次規畫近 200 件獨家商品刺激買氣，並以美妝和保養品作為主力戰場。

同時，為強化會員銷售，4 月 8 日至 9 日時 2 日會員點數 200 點可兌換 200 元購物金，每日限量 1,000 份，更特別的是，為刺激買氣，「超級點點成金」首次於美人節推出，5 月 9 日至 12 日持統一時代 APP 於指定業種銷售，可以 1 比 1 直接折抵現金，期藉此吸引 APP 會員的回流。