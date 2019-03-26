〈大成鋼展望〉去年EPS 5.83元擬配息3元 同創歷史次高

大成鋼 (2027-TW) 今 (26) 日公告去年財報，去年受惠鋁捲板價量齊揚，全年稅後純益 60.39 億元，創歷史新高，年增 455%，每股純益 5.83 元則為歷史次高，公司也通過每股擬配息 3 元，為近 11 年新高、歷史次高，若以今日收盤價 45.55 元計算，殖利率約 6.6%。

大成鋼去年第 4 季營收 191.02 億元，季減 10.1%、年增 8.7%；營益率 10.48%，季減 1.78 個百分點、年增 1.71 個百分點，稅後純益 12.97 億元，季減 22.6、年增 560%，每股純益 1.01 元。

大成鋼去年營收 837.11 億元，年增 34.1%、營益率 11.06%，年增 3.51%，稅後純益 60.39 億元，年增 455%，稅後純益 5.83 元。

大成鋼去年第 4 季雖然因為美國假期較多，導致工作天數減少，加上鋁捲板價格第 3 季後回落，在量價均減的情況下，營收獲利同步季減。

不過全年來看，在美國對中國進口鋁捲板失實反傾銷，加上實施 232 條款 10% 關稅下，推升國內鋁捲板價格攀升，全年營收、純益衝上歷史新高，不過每股純益因為股本增加，則為歷史次高。

大成鋼董事會決議，每股擬配發 3 元現金股利，僅次於 2008 年配息 3.05 元，創近 11 年新高、歷史次高，配發率逾 5 成，若以今日收盤價 45.55 元計算，殖利率約 6.6%。