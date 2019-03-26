【華冠投顧】跌深反彈多頭起 逢遇缺口先止步 超強陸股已熄火 資金行情幾時休

市場焦點股: 位速 (3508)、威盛(2388)、旭富(4119) 及廣穎 (4973) 等。盤面資金再轉入有題材的光學股族群，光學股指標亞光 (3019) 跳空再漲 3.5 元，融券空單還有 3543 張；多方意圖讓空頭強補最高點，強勢的還有佳凌 (4976) 尾盤收 42.5 元，融券空單尚有 569 張未回補，最後回補日 04/19。

大盤繼昨日跳空重挫之後，今日則是出現初步止跌訊號，開高走高收最高，並吃過昨日開盤價，開始回補跳空缺口。整體來看，大盤仍維持強勢整理，以下方年、月線作支撐橫盤向上；從籌碼來看，昨日外資期、現貨也僅微幅調整，維持盤整但是偏多格局。

台股加權指數技術面呈現量縮的跳空上漲中紅 K 線，三大法人賣超 18.72 億元，表示法人還未看好反彈的行情，金融保險類股指數出現連續三根黑 K 線後的量縮小紅 K 線，b 波小反彈行情已經展開。

10500 點已經收復，期? 貨的價差已經收斂。盤面權值股可說是百花齊放，一吐昨日多方的悶氣。接下來摩台指結算的行情，多空對峙重新再起，但是目前超強的陸股卻出現頹勢，國際股市將會比預期還保守。

本週去年第四季的財報全部會公開，股利政策也會公布出來。接下來是 3 月份營收要公布的時候，光學類股出現的補漲行情可期。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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