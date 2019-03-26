【華冠投顧】多頭沒變心 整理尾端蠢動股接力起跑

◆盤勢分析

(躍馬中原) 曜越鎖⊕ 《金枝玉葉》創新高

上週五由籌碼結構研判「本週摩台期控制在高檔結算的機率高」，昨天雖然遇到全球股市大跌的利空衝擊，但台股在籌碼優勢之下的跌幅相對輕微，昨夜美股拉下影線小漲小跌略見止穩，今日台股隨即反彈，終場大盤 + 79 點站上昨高，OTC 指數 + 0.68% 收復五日線重上所有均線，本週以來台股呈現跌幅小於國際盤，彈幅強於國際盤的情形。

今日台股成交量低於短期所有均量卻走出不錯的反彈走勢，代表盤面籌碼穩定性依然不錯，也暗示多頭試圖力撐摩台期 (週四) 於相對高檔結算之意圖不變。

＜操作策略＞

多頭沒變心，不過隨著台股波段漲幅已大，高檔震盪相對愈趨激烈，因此目前最能 "趨吉避凶" 之操作策略仍是秉持 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三大原則。

台股短線雖有些許壓力，但在中多趨勢沒轉向前提下，指數震盪拉回時反而更容易看出誰具備強勢股 DNA，只要符合 "鎖定量極縮守支撐" 條件，便提供了「疾風知勁草、拉回吃到飽」的卡位契機。

近期藉由這樣的策略，截至目前為止不管大盤如何變化，均能持續創造佳績，不管是 3/8 的《3114 好德》與《4426 利勤》、3/14 的《8046 南電》、3/19 的《3019 亞光》... 在出現整理尾端蠢蠢欲動時上車，全數都有急噴表現（好德 + 23%、利勤 + 24%、南電 + 23%、亞光 + 26%），說明了有效的方法重複作，自然好事一再發生。更多的潛力股分享，歡迎加入昇楷投資園地。

＜疾風知勁草 拉回吃到飽＞

3/14 提醒「量極縮守季線後，見到 "初步轉強訊號"」的《8046 南電》，在急噴逾 23% 後，今日在《3037 欣興》大跌拖累下觸及移動停利點，因此短線先獲利下車。

昨日獲利出清【疾風八駿馬】NO.3《9910 豐泰》，原因是同屬『運動大聯盟』族群的《金枝玉葉》已出現大咖介入、蠢蠢欲動的跡象，故在不擴大資金部位的前提下執行換股動作，今日《金枝玉葉》衝高逾半根漲停板，詳情請收看今日 "盤後影音"。

上週五 (3/22) 盤後影音介紹的學員持股《躍馬中原》就是《3540 曜越》，當天提到「是有機會輪動的新族群(電競)，且已經整理到尾端蠢蠢欲動」，同時盤後分析文也列在 "強勢股" 當中。昨天 "盤後影音" 提到「小跌 1% 但收最高，結構沒問題，續看好」，今天果然有好事發生，10:01 鎖上漲停，恭喜學員起漲前布局，之後依樣畫葫蘆，待 "持股推升到壓力區或觸及移動停利點" 再行獲利了結即可。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，蘋果春季發表會將於今天凌晨登場，蘋概三王《2330 台積電》、《3008 大立光》、《2317 鴻海》加上《2392 正崴》、《3105 穩懋》、《3231 緯創》、《4943 康控 - KY》... 連袂上漲，成為今日反彈最大功臣；《3008 大立光》上漲另帶動光學族群《3406 玉晶光》、《3019 亞光》... 跟進助攻；部分被動元件族群二線股像是《3090 日電貿》、《3537 堡達》... 今日出現創高或強彈走勢，惟三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》線形依舊疲弱，在指標股未見轉強前，整體族群仍以保守看待。

今日弱勢股仍多屬高基期股的修正，如《3037 欣興》、《2404 漢唐》、《4123 晟德》、《6245 立端》... 等，由於近期不少高基期股陸續修正，部分甚至浮現作頭跡象，再次提醒操作上切勿輕易追高。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

