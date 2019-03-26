【華冠投顧】幸運星-大怒神又來了……昨天殺今天拉！遍地開花……好不熱鬧！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：4976 佳凌、3508 位速、3540 曜越、5315 光聯、4943 康控 - KY

新聞上不斷有活水銀彈的利多：台股多頭活水除了八大公股行庫預估可動用銀彈達約 330 億元外，今日各大財經重要新聞：台股活水又多了 1,586 億……「台塑四寶」股利政策出爐將發高達 1,586 億元現金…… 今日台股多頭霸王硬上攻，當然得由台塑四寶 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化領軍還有金融活水：2886 兆豐金、2891 中信金、權王 2330 台積電、人氣王 2317 鴻海、股王、3008 大立光、2454 聯發科及 2002 中鋼等權值股拉盤，使台股指數上漲 79 點（台灣 50 權值成份股僅 8 檔未上漲）成交量縮得更小，僅 1,055 億【請留意目前跟進量尚未跟上來】

OTC 部份則在權值較重的矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶 PA 的 3105 穩懋的拉抬下上漲 0.71%......

目前如預期的出現多空激戰大怒神盤…… 老師昨天在節目中就特別叮嚀【勿忽空忽多】…… 此時必定會多空激戰…… 我們隔岸觀火等待【鷸蚌相爭】漁翁再來得利，即可四兩撥千金…… 輕鬆賺錢 ING…… 跟著趨勢走就對了！！今日上漲家數 942 檔，下跌家數 479 檔…… 今日多頭反攻又開始遍地開花…… 好不熱鬧！！

今日強勢股又換人坐坐看囉：2475 華映 3508 位速、3540 曜越、1527 鑽全、6283 淳安、5315 光聯、6275 元山、3147 大綜、6666 羅麗芬、4973 廣穎、2329 華泰、4119 旭富、2388 威盛 4976 佳凌、4943 康控 - KY、3105 穩懋等……

弱勢股有 PCB 6153 嘉聯益、8046 南電、3037 欣興，2404 漢唐、4123 晟德、6215 立端，加上大同集團中的 3579 尚志和 3519 綠能等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。