台股盤前- 成交量能偏低市場觀望氛圍未散 短線先看前波高點10639點

台股 26 日 K 開高走高，收復失土重新站回 10500 點，但因量能尚未明顯放大，成交量僅 1028.25 億元，反映市場觀望氛圍濃厚，美股四大指數昨日同步上揚，台股今 (27) 日如能搭配量能助攻，或有機會朝 10600 挺進。

美股昨日在能源股帶動領漲下，四大指數同步齊揚，但因美國經濟成長可能衰退疑慮仍未完全消散，壓抑美股漲幅，道瓊指數上漲 140.90 點、漲幅 0.55%，標普 500 上漲 20.10 點、漲幅 0.72%，那斯達克指數上漲 53.98 點、漲幅 0.71%，費城半導體指數上漲 14.00 點、漲幅 1.01%。

大同與子公司華映今天因有重大訊息宣布，向證交所申請停牌，華映去年爆發財務危機，為求翻身華映去年底向法院聲請重整，目前法院還在審理中，華映淨值去年底轉負，勢將拖累母公司大同，加上大同仍未公布去年財報，今天兩家公司雙雙停止交易，引發市場諸多揣測。

筆電大廠華碩驚傳資安漏洞危機，防毒軟體公司「卡巴斯基」報告指出，駭客透過華碩更新伺服器在電腦安裝惡意後門，恐有百萬台華碩電腦可能因此遭駭客攻擊，但華碩強調，將升級多重驗證機制，確保相關事件不再重演，且據華碩清查，僅數百台電腦受影響。

金融類股部分，金控雙雄富邦金與國泰金旗下壽險子公司，去年因全球股市拉回，導致壽險帳上金融資產未實現虧損嚴重，依規定無法上繳獲利給金控母公司，國壽與中壽今年更確定不發股息，在少了壽險金雞母加持下，恐影響金控配息能力，上週深受外資青睞的金融股，能否繼續獲得外資關愛，將成左右股價關鍵。

法人表示，台股昨日雖重新站回 10500 點，但因量能仍未明顯放大，透露市場信心尚未完全恢復，加上外資開始調節持股，大盤恐面臨逢高調節賣壓蠢蠢欲動，短線先觀察前波高點 10639 點壓力。



