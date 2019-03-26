〈房產〉信義房屋調查：看跌房價比例續收斂 高雄、台南相對樂觀

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 針對 2019 年第 2 季購屋意向調查，此次調查受訪者對未來房價看跌比例收斂到 48%，雖然收斂幅度不大，看跌房價的比例，已是近 18 季調查以來最低的一次，且連續 5 季調查看壞與不看壞的比例，呈現五五波。

而此調查結果顯示，台南與高雄房市能見度優於北部，認為未來房價持平的比例已比看跌得多。

民眾對於未來房價看法，信義房屋 2016 年調查期間，10 個人就有 7 個看跌房價，不過從 2018 年開始看跌房價比例穩定維持在 5 成左右，將近 5 季的時間看跌與認為持平的比例約 5 比 4，認為上漲則約 1 成左右，房價從 2015 年修正以來，目前民眾對於房價看法已經逐漸轉趨中性。

此調查結果也顯示，如以台灣各區域的表現來看，雙北市看跌的比例收斂在 5 成左右，認為持平接近 4 成，上漲則在 9% 左右，民眾對於未來房市看法較上季調查有明顯改善，看跌約減少 6 個百分點，持平比例明顯增加，至於對未來的看法相對中性偏樂觀的則有台南市與高雄市，兩者認為未來房價持平比看跌的還多，且看漲的比例，比起北部高出一倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從購屋信心調查來看，現在是房市修正以來最不悲觀的時候，雖然距離樂觀還有段差距，但明顯看跌收斂認為持平者增加，對於未來房價看法漸趨中性，也見到遞延觀望的買盤持續回籠，近期房市熱度也隨之回溫。

調查資料並且顯示，有 39% 的受訪者因擔心房價下跌而延後購屋，但也有高達 46% 的受訪者預期波動幅度有限，有需求就購屋，顯見房價波動對民眾購屋干擾逐漸降低，需求動機才是決定民眾購屋的主要因素。

至於民眾購屋動機部分，約有 31% 受訪者屬於租轉買的需求，另有 29% 的購屋動機則是出自於換屋，另外還有 23% 則與家人同住想要分戶購屋，另外有 11% 動機是想投資，與其它 5% 等，由此可見現在需求分布相當平均，且仍屬於自住當道的市場。

信義房屋此項最新購屋動向調查，是針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2019 年 3 月 7-18 日，總計回收 1206 份網路問卷。在 95% 信心水準，抽樣誤差於正負 3% 以內。