衝刺進入3月房市交易旺季 房仲業者成交送地震險

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年2月25號17點6分

自 2 月以來，宜蘭、台北、台南等地頻繁傳出規模 4 以上地震，房仲業在迎接 3-4 月起進入上半年交易旺季同時，在保障消費者住家安全的訴求下，太平洋房屋搶先出招，以推出成交送地震險活動搶市，成交送一年期住宅地震基本險，保額最高 150 萬元。

房仲業指出，就傳統市場交易量及全年景氣循環而言，全年 2 月為交易最淡的月分，3-4 月起進入上半年交易旺季，就業者而言，無非以保障居家安全的訴求，促銷衝刺 3 月的 3-4 月起進入上半年交易旺季業績。

而過去，房仲業者在旺季的促銷案，也曾打出以成交抽獎名牌電動機車，以加強交易誘因。

太平洋房屋提出「買屋就送 150 萬地震基本險」的活動，買屋就送住宅地震基本險，保額最高 150 萬元，保障消費者住家安全。

太平洋房屋副總經理章克勤指出，太平洋房屋首創房仲業買屋送地震險的活動，是為了守護消費者的家園，而用心服務每個消費者是太平洋房屋一直不變的初衷，同時可讓消費者深刻體會居家財產安全性需多方顧慮。

全台目前 66% 房屋未投保地震險，而目前住宅地震險保額最高 150 萬元，臨時住宅費用 20 萬元，每一保戶每年保費為 1350 元，平均下來，每月僅需支出 112.5 元。因此，太平洋房屋推出買屋就送地震基本險活動，主要目的除提升國人對地震險的重視，更重要的是將服務精神延伸到守護每個消費者的家。

台灣地理位置處在地震板塊交界，這兩年台南、花蓮也因為地震傳出災情。根據住宅地震保險基金統計，截至 2018 年 12 月 31 日止，住宅地震險有效保單件數為 300 萬戶，全國平均投保率為 34.53%，早期從 2% 提高到目前的投保水準，雖然已經成長 17 倍，但是也還有約 569 萬戶的屋主，並沒有投保住宅地震險。